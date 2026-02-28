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Philips Aventكوب للأطفال

SCF602/12

النظافة أثناء التنقل

يُعد تدريب الطفل على الشرب سهلاً مع استخدام مجموعة أكواب Philips Avent للأطفال. ويساعد الغطاء القلاّب في الحفاظ على الفتحة نظيفة في كل الأوقات، حتى أثناء التنقل. يتميّز الكوب بأنه مانع للتسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء، كما يسهل الشرب منه.

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العلامة التجارية التي توصي بها الأمهات حول العالم 1

لا تسرب، يسهل الشرب منه

النظافة أثناء التنقل

  • سعة 260 مل

  • للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر

  • مع قمع طري ومقابض

قمع مانع للتسرب مع صمام مبتكر

قمع مانع للتسرب مع صمام مبتكر

يتحكّم الصمام المبتكر في التدفق لمنع التسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة أو تركه على جانبه.

مقياس السعة متوفر على الكوب

مقياس السعة متوفر على الكوب

مقياس السعة متوفر على الكوب لتحضير شراب الأطفال بسهولة

قمع صلب للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر

قمع صلب للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر

قمع مقاوم للعضّ للطفل الذي يشرب بثقة من الكوب، مثالي للأطفال في مرحلة التسنين

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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إخلاء المسؤولية

  1. خالية من مادة BPA بنسبة 0%، وفقًا للائحة الاتحاد الأوروبي رقم 10/2011. 