ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCF608/01
النظافة أثناء التنقل
يُعد تدريب الطفل على الشرب سهلاً مع استخدام مجموعة أكواب Philips Avent للأطفال. ويساعد الغطاء القلاّب في الحفاظ على الفتحة نظيفة في كل الأوقات، حتى أثناء التنقل. يتميّز الكوب بأنه مانع للتسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء، كما يسهل الشرب منه.
سعة 260 مل
للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
مع قمع طري ومقابض
يتحكّم الصمام المبتكر في التدفق لمنع التسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة أو تركه على جانبه.
المراجعات
خالية من مادة BPA بنسبة 0%، وفقًا للائحة الاتحاد الأوروبي رقم 10/2011.