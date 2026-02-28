النظافة أثناء التنقل

يُعد تدريب الطفل على الشرب سهلاً مع استخدام مجموعة أكواب Philips Avent للأطفال. ويساعد الغطاء القلاّب في الحفاظ على الفتحة نظيفة في كل الأوقات، حتى أثناء التنقل. يتميّز الكوب بأنه مانع للتسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء، كما يسهل الشرب منه.