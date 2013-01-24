النظافة أثناء التنقل

يتيح كوب Philips Avent هذا تدفقًا أسرع، ما يُعدّ مثاليًا للأطفال الكثيري الحركة. وهو يمنع التسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء، كما يسهل الشرب منه. هذا الكوب مزوّد بغطاء قلاّب ومشبك جانبي ذكي لتوصيله بالحزام أو عربة الأطفال. إكتشف كلّ المميزات