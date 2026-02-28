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تم إيقافه
SCF610/05
نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل
إن نظام التخزين Avent من Philips عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستخدامات وموّفر للمساحة. وقد تم تصميمه بحيث يتماشى مع نمو طفلك. استخدمي الكوب نفسه لتخزين حليبك وطعام الطفل. وهو يتلاءم مع كل شافطات حليب الأم وحلمات Avent من Philips.
حليب الأم
أكواب يسهل وضع علامة عليها لمساعدتك على تتبّع التواريخ والمحتويات
استخدمي الوصلة للشفط والرضاعة في الكوب عينه
يمكن تخزين أكواب Philips Avent في الثلاجة أو المجمدة ويمكن تنظيفها في الجلاية
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المراجعات
استنادًا إلى استطلاع رأي حول الرضا أجري عبر الإنترنت على مستوى العالم بمشاركة 10109 مستخدمين للعلامات التجارية والمنتجات الخاصة برعاية الأم والطفل في عام 2023.