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تم إيقافه

Philips Avent VIAنظام الرضاعة من Avent

SCF610/05

نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

إن نظام التخزين Avent من Philips عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستخدامات وموّفر للمساحة. وقد تم تصميمه بحيث يتماشى مع نمو طفلك. استخدمي الكوب نفسه لتخزين حليبك وطعام الطفل. وهو يتلاءم مع كل شافطات حليب الأم وحلمات Avent من Philips.

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العلامة التجارية التي توصي بها الأمهات حول العالم 1

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كوب لتخزين الحليب

نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

  • حليب الأم

سهلة التنظيم

سهلة التنظيم

أكواب يسهل وضع علامة عليها لمساعدتك على تتبّع التواريخ والمحتويات

تتلاءم مع كل شافطات حليب الأم والحلمات من Philips Avent

استخدمي الوصلة للشفط والرضاعة في الكوب عينه

للاستخدام في الثلاجة/المجمدة

يمكن تخزين أكواب Philips Avent في الثلاجة أو المجمدة ويمكن تنظيفها في الجلاية

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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إخلاء المسؤولية

  1. استنادًا إلى استطلاع رأي حول الرضا أجري عبر الإنترنت على مستوى العالم بمشاركة 10109 مستخدمين للعلامات التجارية والمنتجات الخاصة برعاية الأم والطفل في عام 2023. 