تخزين حليب الثدي بطريقة عملية

لتخزين حليب الأم في البراد أو الثلاجة، قومي بالشفط مباشرة في الحاويات عبر تركيبها على شافطة حليب الأم من Philips Avent. ما عليك سوى استبدال أقراص منع التسرّب بالحلمات للرضاعة. (الحلمات غير مضمّنة). إكتشف كلّ المميزات