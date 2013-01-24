الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Philips Avent Airflex

حاوية لتخزين حليب الأم

SCF640/04
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • تخزين حليب الثدي بطريقة عملية تخزين حليب الثدي بطريقة عملية تخزين حليب الثدي بطريقة عملية
    -{discount-value}

    Philips Avent Airflex حاوية لتخزين حليب الأم

    SCF640/04
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تخزين حليب الثدي بطريقة عملية

    لتخزين حليب الأم في البراد أو الثلاجة، قومي بالشفط مباشرة في الحاويات عبر تركيبها على شافطة حليب الأم من Philips Avent. ما عليك سوى استبدال أقراص منع التسرّب بالحلمات للرضاعة. (الحلمات غير مضمّنة). إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent Airflex حاوية لتخزين حليب الأم

    تخزين حليب الثدي بطريقة عملية

    لتخزين حليب الأم في البراد أو الثلاجة، قومي بالشفط مباشرة في الحاويات عبر تركيبها على شافطة حليب الأم من Philips Avent. ما عليك سوى استبدال أقراص منع التسرّب بالحلمات للرضاعة. (الحلمات غير مضمّنة). إكتشف كلّ المميزات

    تخزين حليب الثدي بطريقة عملية

    لتخزين حليب الأم في البراد أو الثلاجة، قومي بالشفط مباشرة في الحاويات عبر تركيبها على شافطة حليب الأم من Philips Avent. ما عليك سوى استبدال أقراص منع التسرّب بالحلمات للرضاعة. (الحلمات غير مضمّنة). إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent Airflex حاوية لتخزين حليب الأم

    تخزين حليب الثدي بطريقة عملية

    لتخزين حليب الأم في البراد أو الثلاجة، قومي بالشفط مباشرة في الحاويات عبر تركيبها على شافطة حليب الأم من Philips Avent. ما عليك سوى استبدال أقراص منع التسرّب بالحلمات للرضاعة. (الحلمات غير مضمّنة). إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل breast-milk-storage

      تخزين حليب الثدي بطريقة عملية

      آمنة لوضعها في غسالة الصحون والبراد والثلاجة

      • 4 أونصات x ‏4
      شفط الحليب مباشرةً في حاوية التخزين

      شفط الحليب مباشرةً في حاوية التخزين

      شفط الحليب مباشرةً في حاوية التخزين باستخدام أي من شافطات حليب الأم من Philips Avent

      استبدلي ببساطة قرص منع التسرّب بحلمة Avent

      استبدلي ببساطة قرص منع التسرّب بحلمة Avent

      استبدلي ببساطة قرص منع التسرّب بحلمة Avent - لا حاجة لنقل الحليب. (الحلمة غير مضمنة.)

      أدخلي قرص إغلاق لتخزين حليب الثدي

      أدخلي قرص إغلاق لتخزين حليب الثدي

      أدخلي ببساطة قرص إغلاق لتخزين حليب الثدي في البراد أو الثلاجة

      يمكن استخدام كل الحلمات والأقماع من Avent

      يمكن استخدام كل الحلمات والأقماع من Avent

      يمكن استخدام كل الحلمات والأقماع من Philips Avent مع حاويات حليب الأم من Philips Avent. (الحلمات غير مضمنة.)

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        المواد
        متينة للغاية

      • المحتويات

        حاوية حليب الأم (125 مل/ 4 أونصات)
        4  قطعة
        تصميم الرضّاعة
        • سهلة التجميع
        • سهل التنظيف
        • سهلة الحمل
        • عنق عريض
        صمام أمان دائري
        4  قطعة
        قرص منع التسرّب لتخزين الحليب
        4  قطعة

      • الرضّاعة

        السعة
        125  أونصة

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند