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تم إيقافه

Philips Aventرضّاعة Classic للأطفال

SCF680/17

مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*

ما زالت تثق الأمهات برضّاعات Classic التي نقدّمها على مدار 30 سنة، لتثبت أنها الخيار المفضل لدى الكثير من الأمهات. فهي مصممة لتوفير رضاعة سهلة ورائعة، كما أنها مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج.*

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العلامة التجارية التي توصي بها الأمهات في كل أنحاء العالم 1

تثق بها الأمهات على مدار 30 سنة

مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*

  • رضّاعة

  • 4 أونصات/125 مل

  • حلمة تدفق لحديثي الولادة

  • من تاريخ الولادة وما فوق

رضاعة سهلة بفضل الصمام الفريد على الحلمة

يتكيّف الصمام الفريد على الحلمة وفقًا لوتيرة رضاعة الطفل. كذلك، يتدفق الحليب بحسب السرعة التي يختارها طفلك فقط، لتخفيض احتمال رضاعة كمية حليب زائدة والتقيؤ والتجشؤ والغازات

مثبتة علميًا بأنها قادرة على التخفيف من حالة الاضطراب بشكل ملحوظ

مثبتة علميًا بأنها قادرة على التخفيف من حالة الاضطراب بشكل ملحوظ

يُعتبر النوم والتغذية من العناصر الحيوية لصحة طفلك وسعادته. وقد تم إجراء دراسة سريرية عشوائية لمعرفة ما إذا كان تصميم الرضّاعة يؤثر في "سلوك الطفل". وقد أثبتت رضّاعة Philips Avent من نوع Classic قدرتها على تخفيض مدة الاضطراب بـ 28 دقيقة تقريبًا في اليوم مقارنة بالرضّاعات الأخرى (46 دقيقة مقابل 74 دقيقة، p=0.05). وكان ذلك واضحًا بشكل خاص أثناء الليل.**

شكل صحي لراحة قصوى

شكل صحي لراحة قصوى

بفضل شكلها الفريد، يسهل حمل الرضّاعة ومسكها في أي اتجاه لراحة قصوى، حتى لأيدي الطفل يديه الصغيرتين جداً.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. بالاستناد إلى استطلاع أجرته شركة GemSeek في ديسمبر عام 2017 عبر الإنترنت حول نسبة الرضا شاركت فيه أكثر من 8000 امرأة يستخدمن المنتجات والعلامات التجارية الخاصة برعاية الطفل. 

  1. 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011

  2. أظهرت إحدى الدراسات العلمية أن نسبة المغص لدى الأطفال بعمر الأسبوعين الذين يرضعون الحليب من رضّاعة Avent أقل مما هي عليه لدى الأطفال الذين يرضعون الحليب من رضّاعة أخرى معروفة في الأسواق.