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Philips Avent

كوب مع قمع

SCF753/05
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • شرب بدون تسرّب شرب بدون تسرّب شرب بدون تسرّب
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    Philips Avent كوب مع قمع

    SCF753/05
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    شرب بدون تسرّب

    يتميّز كوب الشرب الجديد من Philips Avent بأنه لا يحتوي على مادة BPA وهو مزوّد بصمام يضمن عدم التسرّب مع براءة اختراع معلّقة. بالإضافة إلى ذلك، تضمن المقابض الناعمة والمانعة للانزلاق إمكانية إمساك سهلة لليدَين الصغيرتَين، كما تتميّز الفتحة القاسية بأنها مقاومة للعض. إنه سهل الاستخدام لطفلك ومريح لك. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent كوب مع قمع

    شرب بدون تسرّب

    يتميّز كوب الشرب الجديد من Philips Avent بأنه لا يحتوي على مادة BPA وهو مزوّد بصمام يضمن عدم التسرّب مع براءة اختراع معلّقة. بالإضافة إلى ذلك، تضمن المقابض الناعمة والمانعة للانزلاق إمكانية إمساك سهلة لليدَين الصغيرتَين، كما تتميّز الفتحة القاسية بأنها مقاومة للعض. إنه سهل الاستخدام لطفلك ومريح لك. إكتشف كلّ المميزات

    شرب بدون تسرّب

    يتميّز كوب الشرب الجديد من Philips Avent بأنه لا يحتوي على مادة BPA وهو مزوّد بصمام يضمن عدم التسرّب مع براءة اختراع معلّقة. بالإضافة إلى ذلك، تضمن المقابض الناعمة والمانعة للانزلاق إمكانية إمساك سهلة لليدَين الصغيرتَين، كما تتميّز الفتحة القاسية بأنها مقاومة للعض. إنه سهل الاستخدام لطفلك ومريح لك. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent كوب مع قمع

    شرب بدون تسرّب

    يتميّز كوب الشرب الجديد من Philips Avent بأنه لا يحتوي على مادة BPA وهو مزوّد بصمام يضمن عدم التسرّب مع براءة اختراع معلّقة. بالإضافة إلى ذلك، تضمن المقابض الناعمة والمانعة للانزلاق إمكانية إمساك سهلة لليدَين الصغيرتَين، كما تتميّز الفتحة القاسية بأنها مقاومة للعض. إنه سهل الاستخدام لطفلك ومريح لك. إكتشف كلّ المميزات

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      انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب

      • شرب بدون تسرّب
      • 9 أونصة/260 ملليلتر
      • للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
      • قمع صلب
      قمع بزاوية للحد من إمالة الرأس

      قمع بزاوية للحد من إمالة الرأس

      تم تصميم القمع بزاوية لمساعدة الأطفال على الشرب من الكوب للمرة الأولى بسهولة من دون إمالة الرأس إلى الخلف كثيرًا.

      مقابض كوب التدريب ذات ملمس ناعم لليدَين الصغيرتَين

      مقابض كوب التدريب ذات ملمس ناعم لليدَين الصغيرتَين

      تساعد مقابض كوب التدريب طفلك على إمساك الكوب والشرب منه بمفرده. فهي مصمّمة ليتمكّن الطفل من إمساكها بسهولة بيدَيه الصغيرتَين وهي مصنوعة من المطاط لمقاومة الانزلاق.

      هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

      هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

      إن هذا الكوب من Philips Avent مصنوع من مواد خالية من مادة BPA.

      يتوافق مع الرضّاعات والأكواب من Philips Avent

      يتوافق مع الرضّاعات والأكواب من Philips Avent

      إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.

      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

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      ما من تسرّب! هذا ما تؤكده الأمهات

      لا فوضى بعد الآن! يضمن الصمام الجديد، رهن تسجيل براءة اختراع، خروج المياه فقط عندما يشرب الطفل من القمع.

      تحوّل سهل إلى كوب يسمح بتدفق الهواء

      ما عليك سوى إزالة الصمام وسيتحوّل كوب الشرب إلى كوب يسمح بتدفق الهواء.

      غطاء صحي للمحافظة على نظافة الكوب أثناء التنقل

      يساعد الغطاء الصحي على إبقاء القمع نظيفًا، سواء كان في المنزل أو أثناء التنقل.

      المواصفات التقنية

      • المحتويات

        كوب (260 مل/ 9 أونصة)
        1  قطعة
        إندونيسيا
        نعم
        وزن المنتج
        0.102  كلغ
        المرحلة
        الأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
        غطاء صحي
        1  قطعة
        مقبض مع قمع مضمّن
        1  قطعة
        صمام
        1  قطعة

      • المواد

        كوب مع قمع
        البوليبروبيلين
        عدد صناديق F في صندوق A
        6  قطعة

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق F
        183 x ‏125 x‏ 90  ملليمترًا

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