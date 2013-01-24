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Philips Avent

مجموعة موازين الحرارة الرقمية للأطفال

SCH540/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • ناعم ودقيق ناعم ودقيق ناعم ودقيق
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    Philips Avent مجموعة موازين الحرارة الرقمية للأطفال

    SCH540/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    ناعم ودقيق

    يساعدك على قياس درجة حرارة الطفل من دون إزعاجه. ويستخدم ميزان الحرارة على شكل عضّاضة التسنين SCH540/00 الحاجب الواقي نفسه والحلمة نفسها التي تستخدمها عضّاضة التسنين ذات التدفق الحر من AVENT لتسهيل الانتقال من عضّاضة تسنين إلى قياس الحرارة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent مجموعة موازين الحرارة الرقمية للأطفال

    ناعم ودقيق

    يساعدك على قياس درجة حرارة الطفل من دون إزعاجه. ويستخدم ميزان الحرارة على شكل عضّاضة التسنين SCH540/00 الحاجب الواقي نفسه والحلمة نفسها التي تستخدمها عضّاضة التسنين ذات التدفق الحر من AVENT لتسهيل الانتقال من عضّاضة تسنين إلى قياس الحرارة.

    ناعم ودقيق

    يساعدك على قياس درجة حرارة الطفل من دون إزعاجه. ويستخدم ميزان الحرارة على شكل عضّاضة التسنين SCH540/00 الحاجب الواقي نفسه والحلمة نفسها التي تستخدمها عضّاضة التسنين ذات التدفق الحر من AVENT لتسهيل الانتقال من عضّاضة تسنين إلى قياس الحرارة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent مجموعة موازين الحرارة الرقمية للأطفال

    ناعم ودقيق

    يساعدك على قياس درجة حرارة الطفل من دون إزعاجه. ويستخدم ميزان الحرارة على شكل عضّاضة التسنين SCH540/00 الحاجب الواقي نفسه والحلمة نفسها التي تستخدمها عضّاضة التسنين ذات التدفق الحر من AVENT لتسهيل الانتقال من عضّاضة تسنين إلى قياس الحرارة.

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      ناعم ودقيق

      الجمع ما بين ميزان حرارة رقمي وميزان حرارة على شكل عضّاضة تسنين

      مؤشر انخفاض مستوى البطارية

      مؤشر انخفاض مستوى البطارية

      يتضمن لهّايات نفاذة للهواء من أفنت

      يساعد طفلك على التكيّف مع الشكل.

      اختيار من بين طرق القياس بشكل يتناسب واحتياجات طفلك

      يقيس ميزان الحرارة من Philips AVENT بشكل دقيق ومريح درجة حرارة جسم طفلك تحت اللسان أو الإبط أو من باب البدن.

      ميزان حرارة مصمّم على شكل لهّاية

      تحوّل سهل من لهّاية إلى ميزان حرارة.

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        فترة التشغيل مدوّنة على البطارية
        &gt;100  ساعة (ساعات)
        صُنع في الصين
        • موازين حرارة
        • نعم
        المرحلة
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً
        نوع البطارية
        LR41
        عدد البطاريات
        واحدة لكل ميزان حرارة

      • المواصفات التقنية

        نطاق حرارة التشغيل
        32-42.9  درجة مئوية

      • الملحقات

        دليل المستخدم
        نعم

      • المواصفات التقنية

        الدقّة
        35-42 +/- 0.1  درجة مئوية
        مدة القياس
        • 10 ثوانٍ ±3 ثوانٍ في الماء (الحمام)
        • 25 ثانية ±10 ثوانٍ في الفم وعبر باب البدن
        • 60 ثانية ±10 ثوانٍ تحت الإبط

      • الراحة

        إيقاف تشغيل تلقائي
        نعم
        صُنع في إنكلترا
        • لهّايات
        • نعم

      • الراحة

        رأس مرن
        نعم
        يناسب حديثي الولادة
        نعم
        شاشة عرض قياس واضحة
        نعم
        مؤشر حالة البطارية
        نعم

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