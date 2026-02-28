المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة عن التغليف
  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة عن التغليف

تم إيقافه

رؤوس حلاقة

SH90/50

تم استبدال SH90 بـ SH91

في غضون سنتَين، تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. متوافق مع آلة الحلاقة Series 9000 Shaver.

عرض جميع المزايا

قم بتغيير رؤوس الحلاقة مرّة كل سنتين لنتائج أفضل

تم استبدال SH90 بـ SH91

  • متوقف عن الإنتاج

  • يمكن شراء سلسلة SH91 كخيار بديل

رؤوس بديلة لآلة الحلاقة series 9000

رؤوس بديلة لآلة الحلاقة series 9000

تتوافق رؤوس SH90 البديلة مع آلة الحلاقة series 9000‏ (S9xxx) و8000‏ (S8xxx) وآلات الحلاقة SW9700 وSW5700 من إصدار Star Wars.

توجيه الشعر بطريقة مثالية لحلاقة دقيقة بفضل شفرات V-Track

توجيه الشعر بطريقة مثالية لحلاقة دقيقة بفضل شفرات V-Track

توجّه شفرات V-Track Precision الحائزة براءة اختراع كل شعرة بلطف، حتى الشعيرات المسطحة والشعيرات ذات الطول المختلف، لتكون في الزاوية الفضلى لقصها. يتيح ذلك قص الشعر بدقة أكبر بنسبة 30% وبتمريرات أقل لتبقى بشرتك بأفضل حالة.

ترفع الشعر لقصّه بدقة تامة

ترفع الشعر لقصّه بدقة تامة

تمتع بحلاقة أكثر دقة بفضل آلية Lift & Cut الفعالة بشفرات مزدوجة. إذ ترفع الشفرة الأولى كل شعرة بينما تقصها الشفرة الثانية بشكل مريح دون مستوى البشرة، للحصول على نتائج فائقة النعومة.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.