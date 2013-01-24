أطرب حواسك. BASS+‎

توفر لك سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل BASS+‎ من Philips جهيرًا قويًا وصاخبًا بحرية كاملة. تحرّر من القيود مع اتصال متين جدًا وبطارية تدوم لفترة طويلة، بالإضافة إلى علبة شحن صغيرة. مصممة مع جزء إضافي للثبات، لملاءمة مُحكمة. إكتشف كلّ المميزات