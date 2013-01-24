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سماعة رأس مزوّدة بتقنية Bluetooth

SHB5250PK/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • تحرر من الأسلاك، واستمتع بصوت قوي تحرر من الأسلاك، واستمتع بصوت قوي تحرر من الأسلاك، واستمتع بصوت قوي
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    سماعة رأس مزوّدة بتقنية Bluetooth

    SHB5250PK/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    تحرر من الأسلاك، واستمتع بصوت قوي

    تم تصميم سماعات الأذن MyJam FreshTones بتقنية Bluetooth من Philips لتحررك من الأسلاك أثناء التنقل، وهي تتميّز بمشغّلات حجم 14,2 مم لجهير قوي وملاءمة مثالية حول بنية الأذن. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعة رأس مزوّدة بتقنية Bluetooth

    تحرر من الأسلاك، واستمتع بصوت قوي

    تم تصميم سماعات الأذن MyJam FreshTones بتقنية Bluetooth من Philips لتحررك من الأسلاك أثناء التنقل، وهي تتميّز بمشغّلات حجم 14,2 مم لجهير قوي وملاءمة مثالية حول بنية الأذن. إكتشف كلّ المميزات

    تحرر من الأسلاك، واستمتع بصوت قوي

    تم تصميم سماعات الأذن MyJam FreshTones بتقنية Bluetooth من Philips لتحررك من الأسلاك أثناء التنقل، وهي تتميّز بمشغّلات حجم 14,2 مم لجهير قوي وملاءمة مثالية حول بنية الأذن. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعة رأس مزوّدة بتقنية Bluetooth

    تحرر من الأسلاك، واستمتع بصوت قوي

    تم تصميم سماعات الأذن MyJam FreshTones بتقنية Bluetooth من Philips لتحررك من الأسلاك أثناء التنقل، وهي تتميّز بمشغّلات حجم 14,2 مم لجهير قوي وملاءمة مثالية حول بنية الأذن. إكتشف كلّ المميزات

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      تحرر من الأسلاك، واستمتع بصوت قوي

      مصممة لتناسب بنية الأذن

      • مشغّلات حجم 14,2 مم/جزء خلفي مفتوح
      • سماعة أذن
      • كبل مسطح
      مشغّلات مكبرات صوت حجم 14,2 مم لصوت قوي وجهير غني

      مشغّلات مكبرات صوت حجم 14,2 مم لصوت قوي وجهير غني

      مشغّلات مكبرات صوت حجم 14,2 مم عالية الجودة مع تصميم يحتوي على فتحة للجهير على سماعات الأذن، لجهير غني.

      دعم Bluetooth إصدار 4.1 وHSP/‏HFP/‏A2DP/‏AVRCP

      دعم Bluetooth إصدار 4.1 وHSP/‏HFP/‏A2DP/‏AVRCP

      قم بإقران جهازك الذكي مع سماعات الرأس الخاصة بك باستخدام تقنية Bluetooth واستمتع بحرية الاستماع إلى الموسيقى والمكالمات الهاتفية الواضحة جدًا، بدون الحاجة إلى كبلات.

      تحكّم لاسلكي للاستمتاع بالموسيقى وإجراء المكالمات

      تحكّم لاسلكي للاستمتاع بالموسيقى وإجراء المكالمات

      استمتع بحرية الاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات الهاتفية، من دون الحاجة إلى كبل. قم بتغيير المقاطع الموسيقية والتحكّم بمستوى الصوت الرّد على المكالمات بواسطة جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام.

      مصممة لملاءمة بنية الأذن بشكل مريح

      مصممة لملاءمة بنية الأذن بشكل مريح

      تصميم يستند إلى بنية الأذن، لتوفير ملاءمة مريحة للجميع.

      وحدة تحرير الكبلات بمقبض مرن لتعزيز المتانة والاتصال

      تتم حماية الاتصال من الضرر بسبب الالتواء المتكرر باستخدام وحدة تحرير الكبلات المطاطية وبمقبض مرن بين سماعات الرأس والكبل، ما يسمح بإطالة فترة استخدامه.

      كبل مسطّح من دون تشابك ملائم أثناء التنقل

      يضمن الكبل المسطّح عدم تشابك السلك على الإطلاق.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        زهري

      • الصوت

        نظام الصوت
        مفتوح
        المقاومة
        32  أوم
        طاقة الإدخال القصوى
        30  ملي واط
        الحساسية
        107  ديسيبل
        قطر السماعة
        14.2  ملليمترًا
        الاستجابة للتردد
        8 - 24000  هرتز

      • إمكانية الاتصال

        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        إصدار Bluetooth
        4.1
        الحد الأقصى للنطاق
        10  أمتار

      • الراحة

        إدارة المكالمات
        الرد على / إنهاء مكالمة
        التحكم في شدة الصوت
        نعم

      • الطاقة

        وزن البطارية
        2,5 غ
        مدّة التحدث
        4,5* ساعات
        نوع البطارية
        ليثيوم بوليمر
        وقت تشغيل الموسيقى
        4.5*  س
        مدّة الانتظار
        لغاية 55 ساعة

      • الكرتون الخارجي

        الوزن الإجمالي
        0.286  كلغ
        GTIN
        ‎1 69 25970 70927 6
        الارتفاع
        13,3  سم
        الطول
        19  سم
        الوزن الصافي
        0.105  كلغ
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        وزن العلبة فارغة
        0.181  كلغ
        العرض
        9.5  سم

      • أبعاد العلبة

        العمق
        9.5  سم
        EAN
        69‎ 25970 70927 9
        الوزن الإجمالي
        0.074  كلغ
        الارتفاع
        17.5  سم
        الوزن الصافي
        0.035  كلغ
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        الكرتون
        وزن العلبة فارغة
        0.039  كلغ
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        العرض
        2.5  سم

      • أبعاد المنتج

        العمق
        2  سم
        الارتفاع
        8,0  سم
        الوزن
        0,0147  كلغ
        العرض
        4  سم

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