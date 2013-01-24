العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- بطاريات
- محوّل الطاقة
حرية لاسلكية
لا مشاكل بعد الآن مع الأسلاك، فقد بات بإمكانك التنقل بحرية في أرجاء المنزل للتمتع بالموسيقى. ومع سماعات رأس Philips SHC5100/10 القابلة لإعادة الشحن وذات التصميم الخفيف، لن تشعر بالانزعاج بسبب وضعها لوقت طويل. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حرية لاسلكية
لا مشاكل بعد الآن مع الأسلاك، فقد بات بإمكانك التنقل بحرية في أرجاء المنزل للتمتع بالموسيقى. ومع سماعات رأس Philips SHC5100/10 القابلة لإعادة الشحن وذات التصميم الخفيف، لن تشعر بالانزعاج بسبب وضعها لوقت طويل. إكتشف كلّ المميزات
حرية لاسلكية
لا مشاكل بعد الآن مع الأسلاك، فقد بات بإمكانك التنقل بحرية في أرجاء المنزل للتمتع بالموسيقى. ومع سماعات رأس Philips SHC5100/10 القابلة لإعادة الشحن وذات التصميم الخفيف، لن تشعر بالانزعاج بسبب وضعها لوقت طويل. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حرية لاسلكية
لا مشاكل بعد الآن مع الأسلاك، فقد بات بإمكانك التنقل بحرية في أرجاء المنزل للتمتع بالموسيقى. ومع سماعات رأس Philips SHC5100/10 القابلة لإعادة الشحن وذات التصميم الخفيف، لن تشعر بالانزعاج بسبب وضعها لوقت طويل. إكتشف كلّ المميزات
إن مشغّل السماعة بقياس 32 ملم هو عنصر صغير ولكن قوي يوفّر صوتاً نقياً بدون تشويش مهما كانت طاقة الإدخال.
يمكن ضبط سماعات الرأس المستخدمة في الخارج عبر تمرير السماعة المثبتة على الرأس إلى مكانها المناسب. يمكن لهذا الأمر أن يكون مرهقاً لأنه يجب القيام بهذه الخطوة عند كل استخدام. احصل على الموسيقى التي تريدها بسرعة أكبر مستخدماً سماعات الرأس ذات السماعة الداخلية المثبتة على الرأس المرنة والقابلة للضبط التلقائي. سيتم ضبطها تلقائياً وفقاً لشكل رأسك وحجمه.
تعمل المواد الخفيفة الوزن والتي تدوم طويلاً المستخدمة في سماعات الرأس تلك من Philips بتعزيز مستوى الراحة لفترات استخدام مطوّلة.
مع إرسال FM اللاسلكي ذات التردد العالي الذي يمكنه اختراق الجدران حتى، تستطيع الاستماع إلى موسيقاك أثناء تواجدك في غرفة أخرى.
صُممت سماعات الرأس لتُستخدم مع بطاريات قابلة لإعادة الشحن. لذا لا داعي للقلق من كلفة البطاريات ذات الاستخدام المتكرر.
مع قناتَي الإرسال المتوفّرتين، يتم حفظ متعة الاستماع لأنك تستطيع الانتقال إلى القناة ذات الاستقبال الأفضل.
الصوت
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الراحة
الطاقة
الكرتون الخارجي
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج