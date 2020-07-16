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تم إيقافه

سماعة رأس للكمبيوتر الشخصي

SHM1900/00

4

| (1) الرأي | توصي نسبة 100% من الأشخاص بهذا المنتج

محادثات بصوت واضح وتصميم خفيف الوزن

تتميز سماعات الرأس فوق الأذن SHM1900 من Philips المخصصة للكمبيوتر الشخصي بوزن خفيف لراحة قصوى.

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محادثات بصوت واضح وتصميم خفيف الوزن

  • مثبتة فوق الأذن

محوّل 2 إلى 1 يعمل على الكمبيوتر الشخصي والكمبيوتر المحمول

بدّل بسهولة بين الكمبيوتر الشخصي والكمبيوتر المحمول بفضل المحوّل 2 إلى 1.

ميكروفون في وضعية مثالية لالتقاط الصوت

تضمن العصا القابلة للضبط بسهولة أن الميكروفون في وضعية صحيحة دائمًا لالتقاط الصوت.

تصميم مثبّت فوق الأذن لأعلى مستوى من الراحة والملاءمة وعزل الضوضاء

تصميم مثبّت فوق الأذن لأعلى مستوى من الراحة والملاءمة. بالإضافة إلى ذلك، يعزل هذا التصميم الضوضاء الخارجية لتجربة استماع عالية الوضوح.

المواصفات التقنية

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المراجعات

تتم إدارة هذه المراجعات من قِبل Bazaarvoice وهي تتوافق مع سياسة مصادقة الأصالة من Bazaarvoice، المدعومة بتقنية مكافحة الاحتيال والتحليل البشري. يمكن العثور على المزيد من التفاصيل على
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4.0

من 5

1

الرأي

100%

توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج

5
3
2
1

16/07/2020

Saudi Arabia

Saudi Arabia

نقل الصوت رائع

جيدة في نقل الصوت و مريحة استعمله من سنتين تقريبا و مازال بنفس الاداء

الحسنات

الصوت ممتاز

سلبيات

وسائد الاذن تلفت

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج SHM1900 سماعة رأس للكمبيوتر الشخصي

تاريخ الاستخدام 2019-07-16

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج SHM1900 سماعة رأس للكمبيوتر الشخصي

تاريخ الاستخدام 2019-07-16

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