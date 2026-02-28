تجربة العرض الثلاثي الأبعاد

يدعم جميع تنسيقات الفيديو ثلاثية الأبعاد، ما يمكّنك من الحصول على مسرح منزلي حقيقي ثلاثي الأبعاد وتطبيقات ألعاب واقعية.