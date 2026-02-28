ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SWV5653G/00
كبل HDMI Premium معتمد
يقدّم كبل HDMI Premium المعتمد دقة Ultra HD 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية. يدعم HDMI العالي السرعة نظام الصوت الكامل بـ 32 قناة مع معدل أخذ عينات يصل إلى 1536 كيلوهرتز.
4K، 60 هرتز
18 جيجابايت في الثانية
5 م
تجربة مشاهدة وألعاب فائقة مع صور بـ 60 إطارًا في الثانية كحد أقصى.
استخدام مواد عالية الجودة - سلك نحاسي نقي مع مقياس سلك أمريكي (AWG) يبلغ 30 لضمان أفضل اتصال مع أدنى مستوى من فقدان البيانات.
يدعم جميع تنسيقات الفيديو ثلاثية الأبعاد، ما يمكّنك من الحصول على مسرح منزلي حقيقي ثلاثي الأبعاد وتطبيقات ألعاب واقعية.
المراجعات