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محوّل USB-C

SWV6021/00

محوّل متميّز من USB-C إلى HDMI وVGA

محوّل متميّز من USB-C إلى HDMI (أنثى) وVGA. يبلغ طول الكبل 0,15 مترًا. يدعم إخراج VGA دقة ‎1920 x 1080P على 60 هرتز بإخراج full HD. يدعم HDMI دقة ‎4K*2K على 30 هرتز بإخراج واضح جدًا.

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وضوح وصوت استثنائيان

محوّل متميّز من USB-C إلى HDMI وVGA

  • HDMI

  • VGA

مصمم بتصنيع بجودة عالية

يستخدم التصنيع بجودة عالية أفضل المواد فقط، لابتكار منتجات متينة لفترة مطوّلة.

دقة 4K ‏(3840 x ‏2160)

دعم دقة الفيديو التي تصل إلى 4K ‏(3840 x ‏2160) لتوفير جودة صور فائقة وتجارب لعب مميزة.

صورة سلسة مع 30 إطارًا في الثانية، إشارة فيديو بتردد 30 هرتز

استرخِ واستمتع بمشاهدة رائعة مع فيديو يتميّز بـ 30 إطارًا في الثانية. يمكّنك ذلك من الاستمتاع بتجربة مشاهدة التلفزيون بشكل أسلس.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.