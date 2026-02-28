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SWV6021/00
محوّل متميّز من USB-C إلى HDMI وVGA
محوّل متميّز من USB-C إلى HDMI (أنثى) وVGA. يبلغ طول الكبل 0,15 مترًا. يدعم إخراج VGA دقة 1920 x 1080P على 60 هرتز بإخراج full HD. يدعم HDMI دقة 4K*2K على 30 هرتز بإخراج واضح جدًا.
HDMI
VGA
يستخدم التصنيع بجودة عالية أفضل المواد فقط، لابتكار منتجات متينة لفترة مطوّلة.
دعم دقة الفيديو التي تصل إلى 4K (3840 x 2160) لتوفير جودة صور فائقة وتجارب لعب مميزة.
استرخِ واستمتع بمشاهدة رائعة مع فيديو يتميّز بـ 30 إطارًا في الثانية. يمكّنك ذلك من الاستمتاع بتجربة مشاهدة التلفزيون بشكل أسلس.
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