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TAJP10/00
بنك طاقة من Georg Jensen وPhilips
إذا كنت تبحث عن التكنولوجيا بجهاز أنيق، فبنك الطاقة هذا مناسب لك. يتميّز بتصميم دقيق من الجلد باللون البني الداكن وعناصر من الفولاذ المصقول، كما يتضمّن الهيكل لوحة الشحن اللاسلكي Qi. بالإضافة إلى ذلك، إن الشريط القابل للفك عبارة عن كبل للتحويل من USB-A إلى USB-C أيضًا.
إن شريط الحمل باللون البني الداكن مصنوع من السيليكون، وهو يتضمّن توصيلات للتحويل من USB-A إلى USB-C لشحن بنك الطاقة.
يسمح لك مؤشر طاقة LED بمعرفة ما إذا كان من الضروري شحن بنط الطاقة بلمح البصر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام شريط الشحن القابل للفك لشحن جهاز محمول ثانٍ أيضًا.
إن شريط الحمل باللون البني الداكن مصنوع من السيليكون، وهو يتضمّن توصيلات للتحويل من USB-A إلى USB-C لشحن بنك الطاقة.
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