رفيع جدًا. مليء بالميزات.

أليس لديك مساحة كافية؟ لا تساوم على الترفيه. يمنحك هذا النظام الصغير والرفيع والقابل للتركيب على الحائط ميزة راديو الإنترنت وDAB+‎ بالإضافة إلى التوافق مع Spotify Connect وإمكانية البث عبر Bluetooth. يمكنك حتى توصيل مشغّل أقراص CD أو مشغّل التسجيل.