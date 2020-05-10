نظام صغير واحد لكل الموسيقى التي تحبّها

هل تبحث عمّا تستمتع إليه؟ يزوّدك هذا النظام الصغير براديو رقمي أو راديو إنترنت خالٍ من التشويش من آلاف المحطات حول العالم. يمكنك بث الموسيقى ومحطات البودكاست والمزيد غير ذلك عبر Bluetooth، أما إدخالات الصوت فتتولّى تشغيل الصوت من المصادر السلكية.