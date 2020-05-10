العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- محوّل طاقة التيار المتردد
- هوائي FM
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريتان AAA
- حامل للتثبيت بالحائط
- دليل البدء السريع
- كتيّب الضمان
رفيع جدًا. مليء بالميزات.
أليس لديك مساحة كافية؟ لا تساوم على الترفيه. يمنحك هذا النظام الصغير والرفيع والقابل للتركيب على الحائط ميزة راديو الإنترنت وDAB+ بالإضافة إلى التوافق مع Spotify Connect وإمكانية البث عبر Bluetooth. يمكنك حتى توصيل مشغّل أقراص CD أو مشغّل التسجيل. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رفيع جدًا. مليء بالميزات.
أليس لديك مساحة كافية؟ لا تساوم على الترفيه. يمنحك هذا النظام الصغير والرفيع والقابل للتركيب على الحائط ميزة راديو الإنترنت وDAB+ بالإضافة إلى التوافق مع Spotify Connect وإمكانية البث عبر Bluetooth. يمكنك حتى توصيل مشغّل أقراص CD أو مشغّل التسجيل. إكتشف كلّ المميزات
رفيع جدًا. مليء بالميزات.
أليس لديك مساحة كافية؟ لا تساوم على الترفيه. يمنحك هذا النظام الصغير والرفيع والقابل للتركيب على الحائط ميزة راديو الإنترنت وDAB+ بالإضافة إلى التوافق مع Spotify Connect وإمكانية البث عبر Bluetooth. يمكنك حتى توصيل مشغّل أقراص CD أو مشغّل التسجيل. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رفيع جدًا. مليء بالميزات.
أليس لديك مساحة كافية؟ لا تساوم على الترفيه. يمنحك هذا النظام الصغير والرفيع والقابل للتركيب على الحائط ميزة راديو الإنترنت وDAB+ بالإضافة إلى التوافق مع Spotify Connect وإمكانية البث عبر Bluetooth. يمكنك حتى توصيل مشغّل أقراص CD أو مشغّل التسجيل. إكتشف كلّ المميزات
هل تبحث عمّا تستمتع إليه؟ يزوّدك هذا النظام الصغير براديو رقمي أو راديو إنترنت خالٍ من التشويش من آلاف المحطات حول العالم. يمكنك بث الموسيقى ومحطات البودكاست والمزيد غير ذلك عبر Bluetooth، أما إدخالات الصوت فتتولّى تشغيل الصوت من المصادر السلكية.
يمكنك وضع هذا النظام الصغير والرفيع بطريقة مستقلة على قدم مضمّنة، أو إزالة القدم لتركيبه مباشرة على الحائط. يأتي مزوّدًا بمشغّلَين كاملَي النطاق لتوفير صوت استيريو واضح جدًا.
هل تشغّل الموسيقى من Spotify؟ يتميّز راديو الإنترنت المزوّد بتقنية Bluetooth هذا بتوافقه مع Spotify Connect. يمكنك استخدام هاتفك المحمول كجهاز للتحكّم عن بُعد أثناء بث الراديو أفضل إرسال لتطبيق Spotify، مباشرة من خوادم Spotify. كذلك، يأتي مزوّدًا بمشغّلَين كاملَي النطاق لتوفير صوت استيريو واضح جدًا.
جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام لتكون وظائف النظام في متناول يديك. تعرض لوحة الشاشة الملوّنة معلومات حول الألبوم والأغنية من Spotify Connect، وشعارات المحطات أثناء استخدام راديو الإنترنت أو DAB+.
يأتي هذا النظام الصغير والرفيع مزوّدًا بوظيفة المنبّه العملية، مما يجعله مثاليًا لغرف النوم. استيقظ مبتسمًا على صوت محطة الراديو المفضّلة لديك، أو اختر نغمة منبّه بسيطة.
الصوت
مكبرات الصوت
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
إمكانية الاتصال
الراحة
التصميم
التوافق
الطاقة
الملحقات
الأبعاد
أبعاد العلبة
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