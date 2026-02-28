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تم إيقافه
TAS4405N/00
لا تخجل من الغناء بصوت مرتفع
دَعهم يخطفون الأضواء بفضل مكبر الصوت الملوّن بتقنية Bluetooth المزوّد بميكروفون لاسلكي! سيتمكّن الأطفال من الاستمتاع بالمواد المسجّلة بسهولة تامة مع ميزة التسجيل بلمسة واحدة، بدءًا من الأغاني والقصص ووصولاً إلى العروض التقديمية. احصل على صوت نقي ووقت تشغيل يبلغ 6 ساعات.
ميكروفون لاسلكي لـ 5 م
إقران ذكي عبر Bluetooth
وقت تشغيل يستمر 6 ساعات
105x105x38 مم
يبلغ وقت التشغيل 6 ساعات، أما عملية الشحن الكامل فتستغرق 2,5 ساعات، وتتم عبر micro USB. تتوفر خمسة أزرار واضحة جدًا، ليسهل على الأطفال تشغيل المحتوى وإيقاف تشغيله مؤقتًا والتحكّم بمستوى الصوت وتبديل المصدر والتسجيل.
يتميّز مكبر الصوت بتقنية Bluetooth هذا بسهولة حمله، وهو يأتي مزوّدًا بميكروفون لاسلكي. يمكن للأطفال الغناء على وقع الموسيقى التي يحبّونها، أو إخبار القصص، أو حتى تمثيل مشاهد أفلام من نسج خيالهم مع الأصدقاء! بغض النظر عن المحتوى الذي يودّون تأديته، تسمح لهم ميزة التسجيل بلمسة واحدة بالاستمتاع بالمواد المسجّلة على بطاقة micro SD.
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