غناء. متعة. مرح!

يتميّز مكبر الصوت بتقنية Bluetooth هذا بسهولة حمله، وهو يأتي مزوّدًا بميكروفون لاسلكي. يمكن للأطفال الغناء على وقع الموسيقى التي يحبّونها، أو إخبار القصص، أو حتى تمثيل مشاهد أفلام من نسج خيالهم مع الأصدقاء! بغض النظر عن المحتوى الذي يودّون تأديته، تسمح لهم ميزة التسجيل بلمسة واحدة بالاستمتاع بالمواد المسجّلة على بطاقة micro SD.