المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • الصورة الأولية
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • الصورة الأولية

تم إيقافه

مكبر صوت لاسلكي

TAS4405N/00

لا تخجل من الغناء بصوت مرتفع

دَعهم يخطفون الأضواء بفضل مكبر الصوت الملوّن بتقنية Bluetooth المزوّد بميكروفون لاسلكي! سيتمكّن الأطفال من الاستمتاع بالمواد المسجّلة بسهولة تامة مع ميزة التسجيل بلمسة واحدة، بدءًا من الأغاني والقصص ووصولاً إلى العروض التقديمية. احصل على صوت نقي ووقت تشغيل يبلغ 6 ساعات.

عرض جميع المزايا

لا تخجل من الغناء بصوت مرتفع

  • ميكروفون لاسلكي لـ 5 م

  • إقران ذكي عبر Bluetooth

  • وقت تشغيل يستمر 6 ساعات

  • 105‏x‏105‏x‏38 مم

وقت مخصص للّعب، بطريقة أسهل

وقت مخصص للّعب، بطريقة أسهل

يبلغ وقت التشغيل 6 ساعات، أما عملية الشحن الكامل فتستغرق 2,5 ساعات، وتتم عبر micro USB. تتوفر خمسة أزرار واضحة جدًا، ليسهل على الأطفال تشغيل المحتوى وإيقاف تشغيله مؤقتًا والتحكّم بمستوى الصوت وتبديل المصدر والتسجيل.

غناء. متعة. مرح!

غناء. متعة. مرح!

يتميّز مكبر الصوت بتقنية Bluetooth هذا بسهولة حمله، وهو يأتي مزوّدًا بميكروفون لاسلكي. يمكن للأطفال الغناء على وقع الموسيقى التي يحبّونها، أو إخبار القصص، أو حتى تمثيل مشاهد أفلام من نسج خيالهم مع الأصدقاء! بغض النظر عن المحتوى الذي يودّون تأديته، تسمح لهم ميزة التسجيل بلمسة واحدة بالاستمتاع بالمواد المسجّلة على بطاقة micro SD.

وقت تشغيل يبلغ 6 ساعات. وقت شحن يبلغ 2,5 ساعات

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.