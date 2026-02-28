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TAS5305/00
احتفل طوال الوقت
استمتع بالموسيقى وكن جاهزًا لبدء الحفلة في أي مكان بفضل مكبر الصوت هذا المقاوم للمياه والمزوّد بتقنية Bluetooth! احصل على وقت تشغيل يبلغ 12 ساعة وصوتًا ينبض بالحياة مع صوت جهير مدوٍّ. أما أضواء LED الملوّنة فتزوّدك بعرض ضوئي على إيقاع النغمات. كذلك، يسمح لك مدخل الصوت بالاتصال بمصادر أخرى.
Bluetooth®
قدرة إخراج تبلغ 16 واط
وقت تشغيل يبلغ 12 ساعة
معيار المقاوَمة للمياه IPX7
يتميّز مكبر الصوت المحمول بتقنية Bluetooth هذا بتصنيف IPX7، أي أنه قادر على تحمّل غمره بالمياه بعمق يصل إلى متر واحد ولمدة تصل إلى 30 دقيقة. يمكنك الاحتفال أثناء الاستحمام أو بجانب حوض السباحة أو حتى في حوض السباحة! يصل النطاق اللاسلكي إلى 20 م.
عندما تعلو أصوات الموسيقى في الحفلة، يتراقص معها عرض الأضواء. فتومض أضواء LED من كل طرف من مكبر الصوت على وقع النغمات.
يبقى الصوت نقيًا حتى عند تشغيل الموسيقى على مستوى صوت عالٍ، ويعزز المشع غير الفعال صوت الجهير. احصل على وقت تشغيل يبلغ 12 ساعة وتستغرق عملية الشحن الكامل 6 ساعات. هل تريد تكون حفلتك أضخم؟ قم بالإقران بمكبر صوت مشابه للحصول على صوت استيريو.
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