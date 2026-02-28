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TAS5505/00
استرخِ بأناقة مطلقة
استرخِ مع مكبر الصوت المزوّد بتقنية Bluetooth الذي يتلاءم مع أي ديكور داخلي. استمتع بوقت تشغيل يبلغ 12 ساعة وصوت غني مع جهير دافئ. بالإضافة إلى ذلك، يضفي القماش المخصص لمكبرات الصوت والمصنوع من مزيج من الصوف لمسة راقية، أما الميكروفون المضمّن فسيمح لك بإجراء المكالمات بدون استخدام اليدين.
Bluetooth®
قدرة إخراج تبلغ 20 واط
وقت تشغيل يبلغ 12 ساعة
يبدو مكبر الصوت هذا رائعًا أينما وضعته. تتيح لك الأزرار المنقوشة التحكّم في التشغيل وفي Bluetooth وغير ذلك. يتيح لك الميكروفون المضمّن استقبال المكالمات بدون استخدام اليدين، ويمكنك تمرير شريط حمل عبر فتحة الرباط في مكبر الصوت.
يوفر المشع غير الفعال صوت جهير قويًا. ويبقى الصوت الصادر من المشغّل بنطاق كامل حجم 3,15 بوصة واضحًا حتى مع مستوى الصوت المرتفع. هل تريد زيادة مستوى صوت الموسيقى أكثر بعد؟ قم بالإقران مع مكبر صوت مماثل لصوت استيريو.
المراجعات
يشير تصنيف IPX7 إلى إمكانية غمر مشغّل مكبر الصوت بالمياه لغاية 30 دقيقة على عمق يصل إلى متر واحد. أما قماش مكبر الصوت فغير مقاوم للمياه، إلا أنه قادر على تحمّل بضع قطرات من المياه.