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جديد
TAT2600BK/97
اعزل الضوضاء، واضبطها بما يناسبك
استمتع بأيامك مع سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل التي تتميز بوزن أخف وملاءمة أفضل وصوت رائع. تتيح لك ميزة إلغاء الضوضاء النشط الاستماع من دون تشتيت، بينما تحافظ أطراف الأذن ذات الملمس البارز على ثبات السماعات براحة في مكانها. ويضفي الغطاء ناعم الملمس على العلبة مظهراً وإحساساً أكثر أناقة.
سماعات صغيرة. ملاءمة مريحة
إلغاء الضوضاء النشط
تقنية 4 ميكروفونات
صوت طبيعي. جهير ديناميكي
تمنحك أطراف الأذن ذات الملمس البارز من SecureFit ثباتًا أخف وأكثر راحة، مع إحكام جيد لعزل أفضل وصوت أروع. وتتيح لك ميزات مثل Dynamic Bass الاستمتاع بالقوة الكاملة لأغانيك المفضلة حتى عند الاستماع بصوت منخفض.
يقلل إلغاء الضوضاء النشط من الضوضاء الخارجية لتتمكن من التركيز على موسيقاك وبرامج البودكاست ومكالماتك. يمكنك تشغيله أو إيقافه عبر سماعات الأذن أو تطبيقنا المصاحب، كما يتيح وضع الوعي سماع الأصوات الخارجية من جديد.
تتميز سماعات الرأس هذه بإعداد يضم أربعة ميكروفونات، ويعمل اثنان منها مع خوارزمية لتقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي لمنحك مكالمات فائقة الوضوح. حتى لو كنت في مقهى مزدحم، سيصل صوتك بوضوح ولن يتشتت الشخص الذي تتحدث إليه بسبب ما يدور حولك.
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