تقنية 4 ميكروفونات. مكالمات أكثر وضوحًا، حتى في الأماكن المزدحمة

تتميز سماعات الرأس هذه بإعداد يضم أربعة ميكروفونات، ويعمل اثنان منها مع خوارزمية لتقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي لمنحك مكالمات فائقة الوضوح. حتى لو كنت في مقهى مزدحم، سيصل صوتك بوضوح ولن يتشتت الشخص الذي تتحدث إليه بسبب ما يدور حولك.