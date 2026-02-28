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جميع السلاسل

  • اعزل الضوضاء، واضبطها بما يناسبك
  • اعزل الضوضاء، واضبطها بما يناسبك
  • اعزل الضوضاء، واضبطها بما يناسبك
  • اعزل الضوضاء، واضبطها بما يناسبك
  • اعزل الضوضاء، واضبطها بما يناسبك
  • اعزل الضوضاء، واضبطها بما يناسبك
  • اعزل الضوضاء، واضبطها بما يناسبك
  • اعزل الضوضاء، واضبطها بما يناسبك

جديد

سماعات رأس لاسلكية بالكامل

TAT2600BK/97

اعزل الضوضاء، واضبطها بما يناسبك

استمتع بأيامك مع سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل التي تتميز بوزن أخف وملاءمة أفضل وصوت رائع. تتيح لك ميزة إلغاء الضوضاء النشط الاستماع من دون تشتيت، بينما تحافظ أطراف الأذن ذات الملمس البارز على ثبات السماعات براحة في مكانها. ويضفي الغطاء ناعم الملمس على العلبة مظهراً وإحساساً أكثر أناقة.

عرض جميع المزايا

اعزل الضوضاء، واضبطها بما يناسبك

  • سماعات صغيرة. ملاءمة مريحة

  • إلغاء الضوضاء النشط

  • تقنية 4 ميكروفونات

  • صوت طبيعي. جهير ديناميكي

صوت رائع من سماعاتك اليومية المريحة بشكل خيالي

تمنحك أطراف الأذن ذات الملمس البارز من SecureFit ثباتًا أخف وأكثر راحة، مع إحكام جيد لعزل أفضل وصوت أروع. وتتيح لك ميزات مثل Dynamic Bass الاستمتاع بالقوة الكاملة لأغانيك المفضلة حتى عند الاستماع بصوت منخفض.

استمع دائمًا إلى موسيقاك بوضوح مع إلغاء الضوضاء النشط

يقلل إلغاء الضوضاء النشط من الضوضاء الخارجية لتتمكن من التركيز على موسيقاك وبرامج البودكاست ومكالماتك. يمكنك تشغيله أو إيقافه عبر سماعات الأذن أو تطبيقنا المصاحب، كما يتيح وضع الوعي سماع الأصوات الخارجية من جديد.

تقنية 4 ميكروفونات. مكالمات أكثر وضوحًا، حتى في الأماكن المزدحمة

تتميز سماعات الرأس هذه بإعداد يضم أربعة ميكروفونات، ويعمل اثنان منها مع خوارزمية لتقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي لمنحك مكالمات فائقة الوضوح. حتى لو كنت في مقهى مزدحم، سيصل صوتك بوضوح ولن يتشتت الشخص الذي تتحدث إليه بسبب ما يدور حولك.

المواصفات التقنية

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