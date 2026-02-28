المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • الصورة الأولية
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • الصورة الأولية

تم إيقافه

UpBeatسماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

TAT3215PP/00

متوفر في

أزرق
أزرق
أسود
أسود
باللون الأبيض
باللون الأبيض
زهري
زهري

نغماتك الخاصة. وحركاتك الخاصة.

في أي وقت وفي أي مكان. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق لتزويدك بصوت رائع ووقت تشغيل يصل إلى 24 ساعة مع علبة الشحن الخاصة بها. إذا كنت تجري مكالمة طويلة، فيمكنك استخدام سماعة أذن واحدة فقط فيما تقوم بشحن الأخرى.

عرض جميع المزايا

نغماتك الخاصة. وحركاتك الخاصة.

  • مشغلات حجم 6 مم/جزء خلفي مقفل

  • Bluetooth®‎

  • بنفسجي داكن قوي

علبة شحن محمولة بواسطة USB-C. احصل على وقت تشغيل يصل إلى 24 ساعة

علبة شحن محمولة بواسطة USB-C. احصل على وقت تشغيل يصل إلى 24 ساعة

تنقل على الطريق وبحوزتك أوقات شحن متعددة. يمكنك الحصول على وقت تشغيل لغاية 6 ساعات من عملية شحن واحدة، بالإضافة إلى 18 ساعة إضافية من علبة مشحونة بالكامل. وتقدّم لك عملية شحن قصيرة من 15 دقيقة داخل العلبة وقت تشغيل يستمر لمدة ساعة واحدة. ويستغرق شحن العلبة بالكامل ساعتين عبر USB-C.

أغطية سدادات أذن مطاطية بأحجام صغيرة ومتوسطة وكبيرة

زر متعدد الوظائف. تحكم سهل بالموسيقى والمكالمات

ألا تعجبك الأغنية الحالية؟ تخطاها عبر الضغط مطولًا على الزر المتعدد الوظائف. هل تريد رفض مكالمة ومواصلة الاستماع؟ قم بذلك عبر الضغط مرة واحدة. ويحافظ الميكروفون المضمّن المزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت على نقاء الصوت عندما تقرر إجراء المكالمات.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.