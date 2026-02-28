مشغل أسطوانات بحزام دفع وسرعتين. مصمم لتحمّل القوة

يمكنك تشغيل أسطوانات الفينيل بسرعة 33 1/3 أو 45 rpm على الطبق المصنوع من الألومنيوم المصبوب، كما يمكن إزالة غطاء الغبار إذا كنت تفضّل استخدام The Tina من دونه. يضمن ذراع الالتقاط المصنوع من الألومنيوم والمزوّد بثقل موازن، إلى جانب آلية مقاومة الاهتزاز، أن تتبع إبرة Audio-Technica القابلة للاستبدال أخاديد الأسطوانة بدقة: عند أعلى مستويات الصوت، ستشتعل الحفلة حماساً، لكن أسطواناتك ستظل ثابتة.