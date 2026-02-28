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جديد
TAV9000F/73
Tina
كل الإحساس. وكل الروح. امنح الموسيقى التي تحبها قوة أكبر مع مشغّل الأسطوانات المتكامل بتقنية Bluetooth®، الذي يشغّل الأسطوانات ويبث الموسيقى ويلتقط محطات الراديو أيضاً. ستحصل على تصميم ريترو يخطف الأنظار، ومكبرات صوت مدمجة مذهلة لصوت ستيريو هائل.
تصميم ريترو، وصوت عصري
240 W كحد أقصى (120 W RMS)
مشغّل أسطوانات بسرعتين
راديو FM، وBluetooth® 5.4
يستلهم التصميم الجريء بطابع منتصف القرن ملامحه من تصاميم راديو Philips الأسطورية في ثلاثينيات وخمسينيات القرن الماضي، بينما يعيدك الصوت الغني والقوي إلى الحاضر. وتنسجم التفاصيل الريترو، مثل الهيكل الخشبي وشبكة مكبرات الصوت المقعّرة، تماماً مع المزايا العصرية مثل Bluetooth® وتطبيقنا المرافق العملي.
استمتع بصوت غني ودافئ يهزّ الروح بقوة تصل إلى 240 W كحد أقصى (120 W RMS) عند البث أو الاستماع إلى الراديو، وبقوة تصل إلى 120 W كحد أقصى (60 W RMS) عند تشغيل الأسطوانات. يتكامل مشغّلان كبيران ومكبّرا صوت عالي التردد مع مضخم صوت جهير ومنفذ انعكاس الجهير ليملأ المكان بنغمات عالية محلّقة، ومتوسطة معبّرة، ومنخفضة قوية ومنضبطة.
يمكنك تشغيل أسطوانات الفينيل بسرعة 33 1/3 أو 45 rpm على الطبق المصنوع من الألومنيوم المصبوب، كما يمكن إزالة غطاء الغبار إذا كنت تفضّل استخدام The Tina من دونه. يضمن ذراع الالتقاط المصنوع من الألومنيوم والمزوّد بثقل موازن، إلى جانب آلية مقاومة الاهتزاز، أن تتبع إبرة Audio-Technica القابلة للاستبدال أخاديد الأسطوانة بدقة: عند أعلى مستويات الصوت، ستشتعل الحفلة حماساً، لكن أسطواناتك ستظل ثابتة.
المراجعات
إن علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وإن علامة كلمة Auracast™ وشعاراتها هي علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.