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TAVS300/00
تصميم كلاسيكي عصري
شغّل الموسيقى على طريقتك الخاصة. يمنحك مكبر الصوت هذا بتقنية Bluetooth صوتًا محمولاً بتصميم كلاسيكي. استمتع بوقت تشغيل يبلغ 10 ساعات، وصوت واضح، وإدخال aux للتوصيل بأي مصدر. يتميّز الجهاز بتفاصيل أصلية من الخشب والنحاس من حقبة الخمسينات، لإضفاء لمسة ساحرة لا تفنى موضتها على المزيج.
Bluetooth®
قدرة إخراج تبلغ 4 واط
وقت تشغيل يبلغ 10 ساعات.
يتيح لك مقبس إدخال aux حجم 3,5 مم الموجود في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الاتصال بأي مصدر صوت خارجي تقريبًا؛ بدءًا من جهاز تشغيل الأسطوانات، ومشغل MP3، ووصولاً إلى مشغل أقراص CD: يمكنك تشغيل مجموعة الموسيقى الكاملة طالما أنك تستخدم الكبل المناسب.
شحن USB. كبل USB صغير مضمن
من الموسيقى الكلاسيكية إلى الإلكترونيكا. لا يقتصر مكبر الصوت هذا على تشغيل موسيقى الجاز فحسب، على الرغم من أن شكله يوحي بذلك. يقدم المشغل بنطاق كامل حجم 1,75 بوصة صوتًا واضحًا ونقيًا. ويعزز المشع غير الفعال صوت الجهير، ما يعزز طبقات الصوت المنخفضة بشكل ممتع.
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