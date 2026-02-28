موسيقى الجاز الرائعة

شكل يعشقه القلب وصوت يحثّك على الرقص. يتميّز مكبر الصوت الكبير هذا بتصميم كلاسيكي وتقنية Bluetooth، ليمنحك وقت تشغيل يبلغ 10 ساعات، وصوت جهير قويًا، وإدخال aux للاتصال بأي مصدر. وتضفي التفاصيل الأصلية من حقبة الخمسينات لمسة ساحرة لا تفنى موضتها على المزيج.