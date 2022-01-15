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8000 Series

مكنسة كهربائية لاسلكية مع عصا

XC8043/61
التصنيف الإجمالي / 5
  • منزل نظيف بالكامل منزل نظيف بالكامل منزل نظيف بالكامل
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    8000 Series مكنسة كهربائية لاسلكية مع عصا

    XC8043/61
    التصنيف الإجمالي / 5

    منزل نظيف بالكامل

    يمكنك تنظيف منزلك بالكامل مع قوة قصوى بعد عملية شحن واحدة بواسطة المكنسة الكهربائية اللاسلكية ‎8000 Series من Philips. إنها المكنسة الكهربائية مع عصا الوحيدة القابلة لإعادة الشحن والعالية القدرة لتنظيف مساحة تزيد عن 125 م² بعد عملية شحن واحدة، وذلك بفضل فوهة الشفط من 360 درجة. إكتشف كلّ المميزات

    8000 Series مكنسة كهربائية لاسلكية مع عصا

    منزل نظيف بالكامل

    يمكنك تنظيف منزلك بالكامل مع قوة قصوى بعد عملية شحن واحدة بواسطة المكنسة الكهربائية اللاسلكية ‎8000 Series من Philips. إنها المكنسة الكهربائية مع عصا الوحيدة القابلة لإعادة الشحن والعالية القدرة لتنظيف مساحة تزيد عن 125 م² بعد عملية شحن واحدة، وذلك بفضل فوهة الشفط من 360 درجة. إكتشف كلّ المميزات

    منزل نظيف بالكامل

    يمكنك تنظيف منزلك بالكامل مع قوة قصوى بعد عملية شحن واحدة بواسطة المكنسة الكهربائية اللاسلكية ‎8000 Series من Philips. إنها المكنسة الكهربائية مع عصا الوحيدة القابلة لإعادة الشحن والعالية القدرة لتنظيف مساحة تزيد عن 125 م² بعد عملية شحن واحدة، وذلك بفضل فوهة الشفط من 360 درجة. إكتشف كلّ المميزات

    8000 Series مكنسة كهربائية لاسلكية مع عصا

    منزل نظيف بالكامل

    يمكنك تنظيف منزلك بالكامل مع قوة قصوى بعد عملية شحن واحدة بواسطة المكنسة الكهربائية اللاسلكية ‎8000 Series من Philips. إنها المكنسة الكهربائية مع عصا الوحيدة القابلة لإعادة الشحن والعالية القدرة لتنظيف مساحة تزيد عن 125 م² بعد عملية شحن واحدة، وذلك بفضل فوهة الشفط من 360 درجة. إكتشف كلّ المميزات

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      منزل نظيف بالكامل

      القوة القصوى التي تدوم لأطول فترة على الإطلاق*.

      • فوهة شفط من 360 درجة
      • لغاية 70 دقيقة، 28 دقيقة من السرعة القصوى
      • فرشاة صغيرة فائقة السرعة
      وضع السرعة القصوى الذي يدوم لأطول فترة على الإطلاق. أكثر من 125 م² بعد عملية شحن واحدة

      وضع السرعة القصوى الذي يدوم لأطول فترة على الإطلاق. أكثر من 125 م² بعد عملية شحن واحدة

      إذا أردت الحصول على أفضل أداء، ستستخدم دائمًا جهاز التنظيف على أعلى أعداد. ليس الأمر ممكنًا دائمًا بالنسبة إلى المكنسة الكهربائية اللاسلكية، نظرًا إلى أن وقت التشغيل في السرعة القصوى سينفد بسرعة. ماذا لو أمكنك الحصول على مكنسة كهربائية لاسلكية تدوم بما يكفي لتنظيف منزلك بالكامل؟ بفضل وقت التشغيل الأطول MAX* في أي مكنسة كهربائية مع عصا، وبطاريات الليثيوم أيون من أحدث جيل، يمكنك تنظيف مساحة تزيد عن 125 م² بعد عملية شحن واحدة.

      فوهة الشفط من 360 درجة لالتقاط ما يصل إلى 99,97% من الغبار والأوساخ*

      فوهة الشفط من 360 درجة لالتقاط ما يصل إلى 99,97% من الغبار والأوساخ*

      عند التنظيف، ترغب دائمًا في التأكد من أن جهازك يلتقط كل ما على الأرض بتمريرة واحدة، من دون الحاجة إلى التمرير مرات متعددة على السطح نفسه. تلتقط فوهة الشفط الشاملة من 360 درجة ما يصل إلى 99,7% من الغبار والأوساخ في كل تمريرة، ولا تترك أي وسخ على الأرض! وبفضل تقنية الشفط من 360 درجة الحائزة براءة اختراع، فهي تلتقط المزيد من الغبار والأوساخ من كل جهات الفوهة، لتكون حركاتك معدودة!

      بطارية ليثيوم أيون تدوم لغاية 70 دقيقة

      بطارية ليثيوم أيون تدوم لغاية 70 دقيقة

      تتطلّب الاحتياجات المختلفة خيارات مختلفة. ستمنحك بطاريات ليثيوم أيون المتينة والتي تدوم طويلاً بقدرة 25 فولت وقت تنظيف يصل إلى 70 دقيقة في وضع توفير الطاقة، و35 دقيقة في الوضع العادي، و28 دقيقة في وضع السرعة القصوى، قبل الحاجة إلى إعادة شحنها.

      فوهة شفط من 360 درجة للكشف عن الغبار المخفي بفضل أضواء LED

      فوهة شفط من 360 درجة للكشف عن الغبار المخفي بفضل أضواء LED

      ماذا لو قلنا لك أن الأرض مليئة بالغبار والأوساخ المخفية؟ تتعذّر رؤية معظم الأوساخ على الأرض بالعين المجرّدة. الآن، أصبح من السهل الكشف عن الغبار والزغب والشعر والفتات والتقاطها بفضل أضواء LED المتوفرة في الفوهة. تكشف أضواء LED في الفوهة عن الغبار والأوساخ لمساعدتك في التنظيف في كل مكان وبأي لحظة.

      تحافظ تقنية PowerCyclone 10 على أداء أقوى لمدة أطول

      تحافظ تقنية PowerCyclone 10 على أداء أقوى لمدة أطول

      إن PowerCyclone 10 من Philips هي أحدث تقنية بدون كيس نقدّمها، وهي الآن مدمجة في مكنسة كهربائية لاسلكية. ستحافظ PowerCyclone 10 على أداء شفط أقوى لمدة أطول، مع فعالية أكبر بنسبة 30%.

      محرك PowerBlade الرقمي الذي يمكن التحكّم به بسهولة بواسطة الشاشة الذكية

      محرك PowerBlade الرقمي الذي يمكن التحكّم به بسهولة بواسطة الشاشة الذكية

      يولّد محرك PowerBlade الرقمي سرعة هواء قصوى، لتمكين الفوهة من التقاط المزيد من الغبار والأوساخ من كل الجهات. بفضل الشاشة الرقمية الذكية، يمكنك دائمًا التحكّم بالمحرك وضبط سرعته بحسب احتياجاتك! كذلك، ستعرض الشاشة الرقمية الذكية وقت الحاجة إلى تنظيف الفلتر. يساعدك مؤشر تنظيف الفلتر في الاهتمام بصيانة المنتج، وضمان أعلى مستوى من الأداء على الدوام.

      أداة للتشققات وفرشاة مضمّنتَين، مع ملحقات إضافية

      أداة للتشققات وفرشاة مضمّنتَين، مع ملحقات إضافية

      تتطلّب الأسطح المختلفة فوهات وملحقات مختلفة. في المكانس الكهربائية مع عصا من Philips، يسهل استخدام الملحقات وهي دائمًا في متناول اليد بكسبة واحدة، مثل الأداة الصغيرة للتشققات المضمّنة في العصا وملحق الفرشاة المضمّن في الأنبوب. بالنسبة إلى احتياجاتك الإضافية الأخرى، تتوفر الفرشاة الصغيرة الفائقة السرعة، وهي مثالية لإزالة وبر الحيوانات الأليفة، بالإضافة إلى الأداة الطويلة للتشققات للمناطق التي يصعب الوصول إليها.

      وصول إلى كل الأماكن، حتى تحت الأثاث المنخفض

      وصول إلى كل الأماكن، حتى تحت الأثاث المنخفض

      تتميّز المكنسة الكهربائية اللاسلكية 8000 Series من Philips بمرونتها وسهولة مناورتها في الأماكن الضيّقة والتي يصعب الوصول إليها. إن حاوية الغبار مركّبة في الجهة العلوية، لإمكانية تمرير المكنسة الكهربائية اللاسلكية في الزوايا الأكثر انخفاضًا وحتى تمريرها بطريقة مسطّحة بالكامل إلى جانب الأرض للوصول تحت الأثاث المنخفض.

      المواصفات التقنية

      • الأداء

        اللون
        جليدي
        نوع البطارية
        ليثيوم-أيون
        مستوى قوة الصوت
        84 dB
        فولتية البطارية
        25 V
        وقت الشحن
        5 hour(s)
        وقت التشغيل
        70 min
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        1100 l/min

      • الفوهات والملحقات

        الإكسسوارات المضمنة
        فرشاة مضمّنة
        فوهة عادية
        فوهة الشفط من 360 درجة
        فوهة إضافية
        فرشاة صغيرة فائقة السرعة

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        1170‏x‏260‏x‏220 mm
        وزن المنتج
        2.7 kg

      • الاستدامة

        العلبة
        >90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • التنقية

        سعة كيس الغبار
        0.6 L
        نظام التصفية
        حركة إعصارية من 3 مراحل

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          • تم الاختبار مقارنة بالمكانس الكهربائية اللاسلكية مع عصا العشرة الأكثر مبيعًا >300 يورو في ألمانيا، يونيو مايو 2019
          • يستند وقت التشغيل والتغطية إلى طريقة التتبّع الداخلية التي تعتمدها Philips.
          • تم الاختبار باستخدام اختبار تنظيف الأوساخ الخشنة الذي طوّرته شركة Philips بالاستناد إلى IEC60312-1. يناير 2018. التمريرة الواحدة إلى الخلف وإلى الأمام

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