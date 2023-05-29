تنظيف جاف ورطب عميق يوميًا من دون عناء
استمتع بتنظيف تام كل يوم، مع جهد أقل بكثير. يوفر الروبوت قوة شفط عالية للغاية ويقم بالتكنيس والمسح دفعة واحدة. هذا وسيكتشف الأغراض الصغيرة في طريقه، مثل الأحذية أو الألعاب، وسينظف بدقة ما حولها من دون أن يعلق بالأغراض. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنظيف جاف ورطب عميق يوميًا من دون عناء
استمتع بتنظيف تام كل يوم، مع جهد أقل بكثير. يوفر الروبوت قوة شفط عالية للغاية ويقم بالتكنيس والمسح دفعة واحدة. هذا وسيكتشف الأغراض الصغيرة في طريقه، مثل الأحذية أو الألعاب، وسينظف بدقة ما حولها من دون أن يعلق بالأغراض. إكتشف كلّ المميزات
تنظيف جاف ورطب عميق يوميًا من دون عناء
استمتع بتنظيف تام كل يوم، مع جهد أقل بكثير. يوفر الروبوت قوة شفط عالية للغاية ويقم بالتكنيس والمسح دفعة واحدة. هذا وسيكتشف الأغراض الصغيرة في طريقه، مثل الأحذية أو الألعاب، وسينظف بدقة ما حولها من دون أن يعلق بالأغراض. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنظيف جاف ورطب عميق يوميًا من دون عناء
استمتع بتنظيف تام كل يوم، مع جهد أقل بكثير. يوفر الروبوت قوة شفط عالية للغاية ويقم بالتكنيس والمسح دفعة واحدة. هذا وسيكتشف الأغراض الصغيرة في طريقه، مثل الأحذية أو الألعاب، وسينظف بدقة ما حولها من دون أن يعلق بالأغراض. إكتشف كلّ المميزات
يقوم الروبوت بتكنيس الأرضيات الصلبة وتمسيحها دفعة واحدة لتنظيف الطبقة الرقيقة من الغبار المتراكم على الأرض كل يوم، ويزيل الغبار الأصغر حجمًا مقارنة بالتكنيس الكهربائي وحده، بحيث يبقى أسفل قدميك نظيفًا حتى لو مشيت حافي القدمين.
انسَ أمر التحقق من خلوّ المسارات، فالروبوت سيستكشف الأغراض الصغيرة في دربه ويتجنبها، مثل الأحذية أو الألعاب، وسينظف بشكل دقيق من حولها من دون أن يعلق بالأغراض أو يرتطم بها. يمكن للمستشعر ToF الثلاثي الأبعاد الموجود في مقدمة الروبوت اكتشاف العناصر الصغيرة التي يصل حجمها إلى 2,0 × 2,0 سم (عرض × ارتفاع). بالإضافة إلى ذلك، تكتشف 8 مستشعرات ToF الموجودة في المصد الأمامي باستمرار ما يوجد أمام الروبوت وإلى جانبَيه، وتعمل حتى في حالات الإضاءة المنخفضة، لذلك ما من حاجة إلى تشغيل الأضواء عندما تكون خارج المنزل.
تم تصنيع الروبوت ومحطة التفريغ التلقائي من مواد ذات جودة عالية مع لمسات نهائية ممتازة تتناسب مع الديكور الداخلي لمنزلك. يتوفّر روبوت التكنيس والتمسيح HomeRun من السلسة 7000 في تصميمين أنيقين يتناسبان مع الديكور الداخلي لمنزلك: أسود داكن وذهبي (XU7100/01) وأبيض حريري وذهبي (XU7100/02). وتمت تغطية محطة التفريغ التلقائي البيضاء بطبقة مضادة للمياه بحيث تسهل صيانتها.
يمكن لقوة الشفط العالية للغاية (التي تم اختبارها بدقة لتصل إلى 5000 باسكال*) التقاط الأوساخ الكبيرة، مثل الفتات ووبر الحيوانات الأليفة. وهي تشفط الأوساخ اليومية التي تتراكم تحت الأقدام، وتزيل كذلك جسيمات الغبار الأصغر حجمًا من الشقوق والسجاد والبسط.
يقوم الروبوت بإفراغ الغبار داخله تلقائيًا في محطة التفريغ التلقائي في أقل من 30 ثانية باستخدام تقنية Dual Wave™ من Philips. وبفضل تدفق الهواء المميّز الخاص به الذي يمتص ويدفع في الوقت نفسه، لا يترك الروبوت شيئًا وراءه، ولا حتى الشعر الطويل. تحتوي القاعدة على كيس مضاد للحساسية غير قابل لإعادة الاستخدام سعة 3,0 لتر يمكنه استيعاب الغبار والشعر والأوساخ الأخرى لمدة تصل إلى 30 يومًا*، فتتمتع بالتالي بـ 30 يومًا من دون عناء التفكير في تفريغ الكيس. ويمكن التخلص من الكيس بشكل صحي من دون تناثر الغبار، ما يجعله مثاليًا لمرضى الربو والحساسية.
تم تصميم تطبيق روبوت HomeRun من Philips ليكون سهل الاستخدام وبسيطًا، وهو مثالي للمستخدمين للمرة الأولى. يضمّ التطبيق التوجيه خطوة بخطوة ومقاطع الفيديو المفيدة لضمان استفادتك من الروبوت إلى أقصى حد. يتواصل التطبيق مع الروبوت للتحكم في أداء التنظيف وإنشاء التقارير وإبقائك على علم بالمستجدات أينما كنت، ويُظهر في الوقت الحقيقي المناطق التي قام الروبوت بتنظيفها.
تزيل الممسحة القابلة للغسل المصنوعة من الألياف الدقيقة للغاية 99,99% من البكتيريا الآتية من الأغراض الحاملة جراثيم، مثل الأحذية المتسخة ووبر الحيوانات الأليفة. تزيل تقنية التمسيح بالاهتزاز بصمات الأقدام بلطف وفعالية لتوفير تنظيف من المستوى التالي يتخطى مجرد التكنيس. ويتيح خزان المياه سعة 240 مل للروبوت مسح 130 متر مربع من دون إعادة ملئه.
تضمن بطارية الليثيوم أيون القوية بقوة 5200 مللي أمبير في الساعة التشغيل لفترة تصل إلى 180 دقيقة، مما يعني أنها قادرة على تنظيف مساحة حتى 185 متر مربع. وعندما ينخفض شحن البطارية، سيعود الروبوت تلقائيًا إلى المحطة لإعادة الشحن. وبمجرد شحن البطارية، سيعود إلى الموقع الذي توقف عنده ليكمل التنظيف.
في تطبيق HomeRun من Philips، يمكنك تحديد الغرفة (الغرف) التي يجب تنظيفها على الخريطة وبأي ترتيب. لكل غرفة، يمكنك تحديد وضع التنظيف، على سبيل المثال وضع التنظيف الرطب والجاف للتنظيف المنتظم للأرضيات الصلبة في غرفة المعيشة، والوضع الجاف للتكنيس فقط في غرفة النوم والوضع المكثف لتنظيف المطبخ بدقة. إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك ضبط الإعدادات بدقة مثل قوة الشفط أو رطوبة الممسحة.
يستخدم الروبوت التوجيه بالليزر 360 درجة (LIDAR) لمسح كل الغرف وإنشاء خريطة دقيقة بسرعة فائقة. تتميّز هذه الخريطة بتفاعليتها وبإمكانية استخدامها بواسطة تطبيق HomeRun من Philips لإنشاء خطة تنظيف مخصصة لمنزلك. قم بإنشاء خرائط مفصلة لما يصل إلى 5 طوابق من منزلك وتخزينها. تساعد الخوارزميات الذكية الروبوت في العثور على المسار الأكثر كفاءة من غرفة إلى غرفة وحول الأثاث، مع وصول أعمق إلى الزوايا وأقرب إلى الجدران لتجنّب تفويت أي منطقة.
بفضل ارتفاعه المنخفض (97 مم)، ينظف الروبوت أيضًا المناطق التي يصعب الوصول إليها تحت الأرائك والأسرة وغيرها من الأثاث. لتنظيف أكثر دقة، يستخدم الروبوت الفرشاة الجانبية للتنظيف على طول الحواف ولسحب الأوساخ إلى مدخل الشفط. يستطيع الروبوت التنقا في كل أرجاء منزلك من دون مساعدة يدوية، وهو قادر على تجاوز العقبات التي يصل ارتفاعها إلى 20 مم من دون عناء، على سبيل المثال المرور فوق عتبات الباب وعلى السجاد أو البسط. بالإضافة إلى ذلك، توجد ستة مستشعرات مضادة للسقوط في الجزء السفلي من الروبوت لمنعه من السقوط عن مرتفع معيّن أو عن الدرج.
يسمح لك التطبيق البسيط بالتحكم بدقة في المكان الذي يُسمح للروبوت بتنظيفه. تم تصميم الروبوت بحيث لا يفوّت أي منطقة. وتُعتبر المناطق الممنوعة حلاً للمناطق التي لا يكون فيها الروبوت ضروريًا. يقوم الجدار الافتراضي بتعيين خط خيالي في منزلك سيعرف الروبوت أنه لا يمكنه تخطيه. قم بإعداد مناطق عدم المسح على الخريطة وحفظها، بحيث يتجنب الروبوت السجاد والبسط أثناء مسح الأرض.
ميزات الروبوت
قاعدة الإرساء
التطبيق
التنظيف الرطب
التنظيف الجاف
أجهزة الاستشعار
سهولة الاستخدام والاستقلالية
التنبيه الصوتي والتحكم الصوتي
الطاقة
السعة
الوزن والأبعاد
الإكسسوارات المضمنة
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