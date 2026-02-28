ارتقِ بنتائج تنظيف الأرضيات إلى المستوى التالي مع تقنية PowerCyclone Aqua

مع روبوت HomeRun من سلسلة 9000 من Philips، ستنظّف دائمًا باستخدام المياه النظيفة. تعمل تقنية PowerCyclone Aqua على جمع المياه المتسخة أثناء التنظيف، ما يعني أنك ستستخدم المياه النظيفة فقط للتنظيف. استمتع بنظافة لا مثيل لها مع ممسحتنا لتصبح الأرضيات نظيفة تمامًا.