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جميع السلاسل

  • robot, Vacuum & Wash robot, robot vacuum, Floor Care, HomeRun, Gemini Plus, 9000 Series, XU9100, XU9100_10_EU9, XU9100_10, XU9100/10, DARK & LIGHT metallic
  • robot, Vacuum & Wash robot, robot vacuum, Floor Care, HomeRun, Gemini Plus, 9000 Series, XU9100, XU9100_10_EU9, XU9100_10, XU9100/10, DARK & LIGHT metallic
  • robot, Vacuum & Wash robot, robot vacuum, Floor Care, HomeRun, Gemini Plus, 9000 Series, XU9100, XU9100_10_EU9, XU9100_10, XU9100/10, DARK & LIGHT metallic
  • robot, Vacuum & Wash robot, robot vacuum, Floor Care, HomeRun, Gemini Plus, 9000 Series, XU9100, XU9100_10_EU9, XU9100_10, XU9100/10, DARK & LIGHT metallic
  • FC_2024_XU9100/10_KIDS_16x9
  • robot, Vacuum & Wash robot, robot vacuum, Floor Care, HomeRun, Gemini Plus, 9000 Series, XU9100, XU9100_10_EU9, XU9100_10, XU9100/10, DARK & LIGHT metallic
  • robot, Vacuum & Wash robot, robot vacuum, Floor Care, HomeRun, Gemini Plus, 9000 Series, XU9100, XU9100_10_EU9, XU9100_10, XU9100/10, DARK & LIGHT metallic
  • robot, Vacuum & Wash robot, robot vacuum, Floor Care, HomeRun, Gemini Plus, 9000 Series, XU9100, XU9100_10_EU9, XU9100_10, XU9100/10, DARK & LIGHT metallic
  • robot, Vacuum & Wash robot, robot vacuum, Floor Care, HomeRun, Gemini Plus, 9000 Series, XU9100, XU9100_10_EU9, XU9100_10, XU9100/10, DARK & LIGHT metallic
  • robot, Vacuum & Wash robot, robot vacuum, Floor Care, HomeRun, Gemini Plus, 9000 Series, XU9100, XU9100_10_EU9, XU9100_10, XU9100/10, DARK & LIGHT metallic
  • FC_2024_XU9100/10_KIDS_16x9
  • robot, Vacuum & Wash robot, robot vacuum, Floor Care, HomeRun, Gemini Plus, 9000 Series, XU9100, XU9100_10_EU9, XU9100_10, XU9100/10, DARK & LIGHT metallic

روبوت HomeRun من سلسلة 9000 من Philipsروبوت التكنيس والتنظيف

XU9100/11

روبوت لا مثيل له لتنظيف الأرضية

لا داعي للقلق بشأن مهمات التنظيف بعد الآن! تتخلّص PowerCyclone Aqua من المياه المتسخة فورًا وتشطف الممسحة باستمرار بمياه نقية ونظيفة، لتصبح الأرضيات نظيفة تمامًا. استمتع بتنظيف بدون صيانة لمدة تصل إلى 3 أسابيع¹ باستخدام محطة التنظيف المتكاملة.

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مزوّد بتقنية PowerCyclone Aqua المبتكرة

روبوت لا مثيل له لتنظيف الأرضية

  • تنظيف فائق بدون مجهود بالمياه النظيفة

  • تجربة بدون تدخل يدوي، سهولة للاستخدام والصيانة

  • تجربة مخصصة لمنزلك عبر تطبيق HomeRun

ارتقِ بنتائج تنظيف الأرضيات إلى المستوى التالي مع تقنية PowerCyclone Aqua

ارتقِ بنتائج تنظيف الأرضيات إلى المستوى التالي مع تقنية PowerCyclone Aqua

مع روبوت HomeRun من سلسلة 9000 من Philips، ستنظّف دائمًا باستخدام المياه النظيفة. تعمل تقنية PowerCyclone Aqua على جمع المياه المتسخة أثناء التنظيف، ما يعني أنك ستستخدم المياه النظيفة فقط للتنظيف. استمتع بنظافة لا مثيل لها مع ممسحتنا لتصبح الأرضيات نظيفة تمامًا.

لا حاجة للصيانة لمدة تصل إلى 3 أسابيع¹

لا حاجة للصيانة لمدة تصل إلى 3 أسابيع¹

استمتع بتنظيفٍ سلسٍ لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع بدون متاعب الصيانة مع محطة التنظيف المتكاملة: فهي تُفرّغ كيس الغبار تلقائيًا خلال مدة تصل إلى 70 يومًا¹. وتُعيد ملء خزان الماء النظيف وتُفرّغ خزان الماء المتسخ بشكل مستقل خلال مدة تصل إلى ثلاثة أسابيع¹. وتُنظّف الممسحة وتُجفّفها بالماء الساخن بكل سهولة، ما يضمن لك بدايةً منعشةً في كل مرة.

تخلّص من الفراشي المتشابكة

تخلّص من الفراشي المتشابكة

نخلّص من الفراشي المتشابكة، إذ تضمن ميزة فك التشابك المتقدمة لدينا بقاءها خالية من الشعر²، ما يخلصك من متاعب التنظيف اليدوي.

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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إخلاء المسؤولية

  1. ¹ حسب كثافة الاستخدام وسياقه.

  2. ² تختلف النتائج حسب كثافة الاستخدام وسياقه.

  3. ³ وفقًا للاختبارات الداخلية وبالمقارنة مع سلسلة HomeRun 7000 بقوة 5000 باسكال.

  4. ⁴ أصغر حجم عوائق يمكن اكتشافه : 2,5 × 2,5 سم

  5. ⁵ تم الاختبار بوضع التكنيس فقط في أدنى مستوى لقوة الشفط.

  6. ⁶ يمكن التقاط 96,5% من الجسيمات الصغيرة بحجم 0,3 ميكرومتر.