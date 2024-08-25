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جميع السلاسل

  • XW9383 02 F SRGB
  • XW9383_XW9385_PIU.jpg
  • XW9385_A9_stand_plus_cleaners_PAP_RGB
  • XW9383_XW9385_AftercleanAndStorageStation.tif
  • XW9383_XW9385_AdditionalBattery.tif
  • XW9383_XW9385_AftercleanAndStorageStation.tif
  • XW9383_XW9385_WallMount.tif
  • XW9383_XW9385_AquaSpinTechnology.tif
  • XW9383_XW9385_VacuumOnlySetup.tif
  • XW9383_XW9385_DetachableHandheld.tif
  • XW9383_XW9385_MiniTurboBrush.tif
  • XW9383_XW9385_DifferentTypesOfFloors.tif
  • XW9383_XW9385_LongCreviceTool.tif
  • XW9383 02 F SRGB
  • XW9383_XW9385_PIU.jpg
  • XW9385_A9_stand_plus_cleaners_PAP_RGB
  • XW9383_XW9385_AftercleanAndStorageStation.tif
  • XW9383_XW9385_AdditionalBattery.tif
  • XW9383_XW9385_AftercleanAndStorageStation.tif
  • XW9383_XW9385_WallMount.tif
  • XW9383_XW9385_AquaSpinTechnology.tif
  • XW9383_XW9385_VacuumOnlySetup.tif
  • XW9383_XW9385_DetachableHandheld.tif
  • XW9383_XW9385_MiniTurboBrush.tif
  • XW9383_XW9385_DifferentTypesOfFloors.tif
  • XW9383_XW9385_LongCreviceTool.tif

تم إيقافه

AquaTrio اللاسلكيةالمكنسة اللاسلكية للاستخدام الرطب والجاف سلسلة 9000

XW9383/03

4.3

| (4) الآراء

حل التنظيف الصحي بالكامل تمامًا*

يوفر نظافة كاملة وصحية. تقوم تقنية التكنيس والتمسيح بإزالة الغبار والأوساخ والبقع وحالات الانسكاب والبكتيريا دفعة واحدة، على الأرضيات الصلبة. هذا ويتوفر إعداد إضافي للتكنيس فقط من أجل رفع الأوساخ عن السجاد والبسط والأرضيات الصلبة.

عرض جميع المزايا

مع فرشاتَي Power Brushes العاليتَي السرعة والنظيفتَين دائمًا

حل التنظيف الصحي بالكامل تمامًا*

  • التكنيس والتمسيح العالي السرعة

  • للغبار والأوساخ والبقع والانسكابات

  • إعداد التكنيس فقط المخصص

  • لغاية 45 دقيقة، 25 دقيقة في وضع التكنيس والتمسيح**

فرش AquaSpin المسجلة ببراءة اختراع: قوة تنظيف بمعدل 4,000 دورة في الدقيقة.

فرش AquaSpin المسجلة ببراءة اختراع: قوة تنظيف بمعدل 4,000 دورة في الدقيقة.

مصممة بتقنية AquaSpin، تتميز بأسرع الفرش في العالم*، التي تبقى نظيفة دائمًا - أثناء وبعد الاستخدام. *في فئة المكانس الكهربائية العمودية اللاسلكية للتنظيف الرطب والجاف، استناداً إلى عدد دورات الفرشاة في الدقيقة، تم اختبارها مقابل الطرازات الفاخرة، 2025.

تعامل مع كل شيء - أزل الغبار والأوساخ والبقع والسوائل دفعة واحدة

تعامل مع كل شيء - أزل الغبار والأوساخ والبقع والسوائل دفعة واحدة

نظف كل سطح وكل نوع من الفوضى! أزل الغبار والأوساخ من السجاد إلى الأرضيات الصلبة، باستخدام وحدة التنظيف الجاف القوية. للحصول على أرضية ممسوحة بشكل مثالي بتمريرة واحدة، قم بتفعيل وحدة التنظيف الرطب والشفط القوية!

وقت تشغيل يصل إلى 55 دقيقة** للتنظيف المتواصل

وقت تشغيل يصل إلى 55 دقيقة** للتنظيف المتواصل

شحنة واحدة، تنظيف واحد: نظف بالمكنسة وامسح كل منطقة تحتاجها دون انقطاع. غطِ مساحة تصل إلى 285 متر مربع! **

المواصفات التقنية

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المراجعات

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تُعد آراء العملاء على شكل تقييمات للمنتجات وتقييمات بالنجوم مفيدة لجميع العملاء. فهي تتيح لك معرفة المزيد عن المنتج وتساعدك على اتخاذ قرار الشراء. يمكن لأي عميل اشترى منتجًا عبر الإنترنت أو من المتجر تقديم مراجعة

4.3

من 5

4

الآراء

2
1

25/08/2024

Saudi Arabia

Saudi Arabia

أفضل من منافساتها بنفس الفئة السعرية

جدا ممتازة مقارنة ب منافساتها ، أصبحت فيلبس خياري الأول ابدعو بكل المنتجات وبالذات بهذه المكنسة ، سهلة التنظيف وقوية بالتنظيف التمسيح فيها جدا ممتاز وكذلك بتنظيف الغبار ، المشكلة الوحيده هي عدم توفر بطارية إضافية اتمنى منهم توفيرها

الحسنات

تنظيف عميق ، وسهلة بالإستخدام والصيانة

سلبيات

عدم توفر بطارية إضافية

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج AquaTrio اللاسلكية XW9383/03 المكنسة اللاسلكية للاستخدام الرطب والجاف سلسلة 9000

تاريخ الاستخدام 2023-07-25

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج AquaTrio اللاسلكية XW9383/03 المكنسة اللاسلكية للاستخدام الرطب والجاف سلسلة 9000

تاريخ الاستخدام 2023-07-25

04/07/2024

Saudi Arabia

Saudi Arabia

موظف Philips

منتج ممتاز

[Employee of philipsglobal] هذا منتج ممتاز، طريقة الإستعمال سهلا جداً و أداء رهيب، لن استطيع العيش بدونه لأنه أسرع طريقة لتنضيف الأرض

الحسنات

طريقة الإستعمال سهلا

سلبيات

حجم المنتج كبير

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج AquaTrio اللاسلكية XW9383/03 المكنسة اللاسلكية للاستخدام الرطب والجاف سلسلة 9000

تاريخ الاستخدام 2024-01-04

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج AquaTrio اللاسلكية XW9383/03 المكنسة اللاسلكية للاستخدام الرطب والجاف سلسلة 9000

تاريخ الاستخدام 2024-01-04

08/05/2024

Saudi Arabia

Saudi Arabia

تختصر الوقت والجهد

اشتريت المكنسة قبل شهر وأنا سعيدة جدا بها لكن أتمنى توفير بطارية أخرى مع المكنسه

الحسنات

تعمل بشكل جيد وتختصر الوقت والجهد

سلبيات

مكنسة الرطب ثقيله نوعا ما..خزان المياه صغير جدا.

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج AquaTrio اللاسلكية XW9383/03 المكنسة اللاسلكية للاستخدام الرطب والجاف سلسلة 9000

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج AquaTrio اللاسلكية XW9383/03 المكنسة اللاسلكية للاستخدام الرطب والجاف سلسلة 9000

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إخلاء المسؤولية

  1. الحل اللاسلكي الوحيد مع 3 تكوينات (التكنيس فقط، التكنيس والتمسيح النشط، الحمل باليَد)؛ إزالة أنواع متعددة من الأوساخ من الجهتَين الأمامية والخلفية، بما في ذلك الانسكابات والفُرش النظيفة باستمرار.

  2. 45 دقيقة: منطبق في الوضع العادي، إعداد التكنيس فقط، 25 دقيقة: منطبق في الوضع العادي، إعداد التكنيس والتمسيح.

  3. يشير إلى الجمع بين وظائف التكنيس والتمسيح