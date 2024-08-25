ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
XW9383/03
حل التنظيف الصحي بالكامل تمامًا*
يوفر نظافة كاملة وصحية. تقوم تقنية التكنيس والتمسيح بإزالة الغبار والأوساخ والبقع وحالات الانسكاب والبكتيريا دفعة واحدة، على الأرضيات الصلبة. هذا ويتوفر إعداد إضافي للتكنيس فقط من أجل رفع الأوساخ عن السجاد والبسط والأرضيات الصلبة.
التكنيس والتمسيح العالي السرعة
للغبار والأوساخ والبقع والانسكابات
إعداد التكنيس فقط المخصص
لغاية 45 دقيقة، 25 دقيقة في وضع التكنيس والتمسيح**
مصممة بتقنية AquaSpin، تتميز بأسرع الفرش في العالم*، التي تبقى نظيفة دائمًا - أثناء وبعد الاستخدام. *في فئة المكانس الكهربائية العمودية اللاسلكية للتنظيف الرطب والجاف، استناداً إلى عدد دورات الفرشاة في الدقيقة، تم اختبارها مقابل الطرازات الفاخرة، 2025.
نظف كل سطح وكل نوع من الفوضى! أزل الغبار والأوساخ من السجاد إلى الأرضيات الصلبة، باستخدام وحدة التنظيف الجاف القوية. للحصول على أرضية ممسوحة بشكل مثالي بتمريرة واحدة، قم بتفعيل وحدة التنظيف الرطب والشفط القوية!
شحنة واحدة، تنظيف واحد: نظف بالمكنسة وامسح كل منطقة تحتاجها دون انقطاع. غطِ مساحة تصل إلى 285 متر مربع! **
العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح
4.3
من 5
4
الآراء
Ab laina
25/08/2024
Saudi Arabia
أفضل من منافساتها بنفس الفئة السعرية
جدا ممتازة مقارنة ب منافساتها ، أصبحت فيلبس خياري الأول ابدعو بكل المنتجات وبالذات بهذه المكنسة ، سهلة التنظيف وقوية بالتنظيف التمسيح فيها جدا ممتاز وكذلك بتنظيف الغبار ، المشكلة الوحيده هي عدم توفر بطارية إضافية اتمنى منهم توفيرها
الحسنات
تنظيف عميق ، وسهلة بالإستخدام والصيانة
سلبيات
عدم توفر بطارية إضافية
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج AquaTrio اللاسلكية XW9383/03 المكنسة اللاسلكية للاستخدام الرطب والجاف سلسلة 9000
تاريخ الاستخدام 2023-07-25
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج AquaTrio اللاسلكية XW9383/03 المكنسة اللاسلكية للاستخدام الرطب والجاف سلسلة 9000
تاريخ الاستخدام 2023-07-25
إياد
04/07/2024
Saudi Arabia
جزء من العرض الترويجي
موظف Philips
منتج ممتاز
[Employee of philipsglobal] هذا منتج ممتاز، طريقة الإستعمال سهلا جداً و أداء رهيب، لن استطيع العيش بدونه لأنه أسرع طريقة لتنضيف الأرض
الحسنات
طريقة الإستعمال سهلا
سلبيات
حجم المنتج كبير
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج AquaTrio اللاسلكية XW9383/03 المكنسة اللاسلكية للاستخدام الرطب والجاف سلسلة 9000
تاريخ الاستخدام 2024-01-04
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج AquaTrio اللاسلكية XW9383/03 المكنسة اللاسلكية للاستخدام الرطب والجاف سلسلة 9000
تاريخ الاستخدام 2024-01-04
بسمه عبدالله
08/05/2024
Saudi Arabia
تختصر الوقت والجهد
اشتريت المكنسة قبل شهر وأنا سعيدة جدا بها لكن أتمنى توفير بطارية أخرى مع المكنسه
الحسنات
تعمل بشكل جيد وتختصر الوقت والجهد
سلبيات
مكنسة الرطب ثقيله نوعا ما..خزان المياه صغير جدا.
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج AquaTrio اللاسلكية XW9383/03 المكنسة اللاسلكية للاستخدام الرطب والجاف سلسلة 9000
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج AquaTrio اللاسلكية XW9383/03 المكنسة اللاسلكية للاستخدام الرطب والجاف سلسلة 9000
الحل اللاسلكي الوحيد مع 3 تكوينات (التكنيس فقط، التكنيس والتمسيح النشط، الحمل باليَد)؛ إزالة أنواع متعددة من الأوساخ من الجهتَين الأمامية والخلفية، بما في ذلك الانسكابات والفُرش النظيفة باستمرار.
45 دقيقة: منطبق في الوضع العادي، إعداد التكنيس فقط، 25 دقيقة: منطبق في الوضع العادي، إعداد التكنيس والتمسيح.
يشير إلى الجمع بين وظائف التكنيس والتمسيح