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النظام الأساسي الرقمي HealthSuite

خدمات آمنة قابلة للتحجيم وقوية على سحابة الأجهزة

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سحابة الأجهزة
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يعيش المستهلكون اليوم في عالم متصل ببعضه البعض، حيث تعمل الأجهزة والتطبيقات والخدمات بسلاسة عبر إنترنت الأشياء. وأصبح بإمكانهم الآن الاستفادة من حل يسهّل توصيل المنتجات بدون بذل أي جهود، ويسمح لك بالتركيز على ما هو حقًّا مهم، أي العملاء.

 

تقدّم سحابة الأجهزة HealthSuite خدمات الاتصال بالأجهزة مثبتة وموثوقة على نطاق عالمي، بما في ذلك خدمة مماثلة مخصصة في البر الرئيسي للصين. وتدعم هذه الخدمة أي نوع من الأجهزة أو تطبيقات الأجهزة المحمولة المتصلة، وتستند إلى أكثر من عشر سنوات من الخبرة مع ملايين المنتجات التي سبق وأن حصلت على دعم النظام الأساسي.

 

نظرًا لتوافر النظام الأساسي كخدمة (الدفع حسب الاستخدام)، وكجزء من النظام الأساسي الرقمي HealthSuite، لم تعد مضطرًا إلى دفع التكاليف أو بذل الجهود لإعداد النظام النهائي الخلفي التابع لك وصيانته وتشغيله. بدلاً من ذلك، ستتم معالجة الاتصالات التي تجريها عبر خدمات الإنترنت، مثل تحديثات البرامج الثابتة وتسجيل المستخدمين وجمع البيانات، بسهولة وسلاسة عبر نظامنا الأساسي القابل للتحجيم.

 

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توصيل أي نوع من الأجهزة أو التطبيقات بطريقة سلسة

اكتشف كيف تنشئ سحابة الأجهزة HealthSuite بسهولة وأمان اتصالاً لملايين الأجهزة والتطبيقات عبر حل "النظام الأساسي كخدمة" الذي ابتكرناه.

 

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إمكانية اتصال بسهولة مع دعم متوفر طوال الوقت

يتيح توصيل منتجات عملائنا بسحابة الأجهزة Philips HealthSuite إجراء التحديثات على الأجهزة بسلاسة، بالإضافة إلى جمع بيانات الاستخدام القيّمة. وفي الوقت ذاته، يجعل الدعم والمراقبة المستمران على مدار الساعة وطوال الأسبوع من سحابة الأجهزة HealthSuite خيارًا شديد الاستقرار والموثوقية لإمكانية اتصال جهازك.

أمثلة عن المنتجات المتصلة بسحابة الأجهزة HealthSuite

Philips Smart TV

Philips Air Purifier

Philips HUE Personal Wireless Lighting

Philips Fidelio AW9000

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك