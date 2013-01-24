تحمل تجربة الدخول إلى المستشفى في طياتها رهبة تدفع بالمرضى إلى الشعور بالخوف والقلق من النتائج ومن الإجراء الطبي بحد ذاته. ويزيد القلق من مستوى الضغوط النفسية لدى المرضى، وبالتالي تتأثر تجربتهم تأثيرًا سلبيًا. لكن يمكن تقليل مستويات القلق عند كل تفاعل وكل نقطة اتصال من خلال توفير رعاية متنبهة ومعلومات مناسبة.



نحن نؤمن بأن الرعاية الصحية الجيدة تتمحور حول الناس وبأن دائمًا ما يكون هناك قيمة أبعد من الخبرة الطبية والفنية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البيئة المهنية أن تكون داعمة على المستوى النفسي أيضًا، مع حث المرضى على الشعور بالصحة والعافية.



تدمج Ambient Experience لتكنولوجيا (الضوء الديناميكي وتقنية الإسقاط والصوت) والتصميم المكاني وتحسينات سير العمل. ومن خلال إضافة Ambient Experience، نساعد المستشفيات في إنشاء بيئة ملائمة ومفعمة بالأحاسيس المتعددة تجعل المرضى يشعرون بالراحة أثناء تجربتهم المليئة بالضغط النفسي وتخفّف من مستوى قلقهم.

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