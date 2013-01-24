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حلول التجربة

تجربة مفعمة بالأحاسيس المختلفة للمرضى والعاملين في قسم الأشعة

نجاح مثبّت
بفضل الـ 650 تركيبة من تركيبات حلول التجربة المحيطة في الغرف على مستوى العالم، أصبحت شركة Philips عنوان للحلول والخدمات الناجحة التي لا غبار عليها.  

يساعد حل Ambient Experience المستشفيات على خلق بيئات ملائمة من خلال إضافة الضوء الديناميكي وتقنية الإسقاط والصوت تجعل المرضى يشعرون بالراحة أثناء تجربتهم المليئة بالضغط النفسي وتخفّف من مستوى قلقهم.

يحسّن حل Philips Ambient Experience لغرف قسم الأشعة من جودة الرعاية التي تقدّم لك عبر خلق بيئة مريحة وهادئة للمرضى ومكان عمل فعّال للموظفين.

يمكن أن تساعد قوالب تصاميم الغرف المصدّقة في دعم إجراء معين في أماكن سريرية مختلفة. وحسب المتطلبات السريرية وقيود الميزانية ومعلمات المشروع، يمكن أن نوفّر مجموعة متنوعة من حلول Ambient Experience الموسّعة لتلائم طبيعة العمل لديك.

تتوفر تصاميم Ambient Experience لدعم غرف الرنين المغناطيسي (MR) والتصوير المقطعي المحوسب (CT) والتصوير الشعاعي وغرف الإجراءات التداخلية.

 

تعلّم المزيد حول ما يمكن أن نقدمه لدعم غرف قسم الأشعة من خلال حلول Ambient Experience.  
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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

إضفاء بعد إنساني على الرعاية الصحية  

 

تعلّم المزيد حول المزايا الفريدة التي تقدمها حلول Philips Ambient Experience لرعاية المرضى.  

 

معرفة المزيد

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حلول غرف قسم طب القلب

التحسينات

الموارد

  • Ambient Experience: إضفاء بعد إنساني على الرعاية الصحية

    Ambient Experience: إضفاء بعد إنساني على الرعاية الصحية

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    Ingenia Ambient Experience

  • Ambient Experience: وجهة نظر المريض

    Ambient Experience: وجهة نظر المريض

    التنزيلات

    قصص العملاء

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك