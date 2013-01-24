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حلول التجربة

تجربة مفعمة بالأحاسيس المختلفة للمرضى والعاملين في غرف قسم الطوارئ

الصفات الرئيسية
نحن نركّز على أربع سمات أساسية تساهم في خلق تجربة استثنائية للمريض، ألا وهي: الراحة والتواصل الإنساني وإضفاء الطابع الشخصي والكفاءة.  

نؤمن في شركة Philips بأن اعتماد مقاربة أكثر تساهلاً ولطفًا في بيئة الرعاية الصحية تحمل فائدة للمرضى والعائلات والعاملين على حد سواء. أما تخفيف الضغوط النفسية التي تسود أقسام الطوارئ فمن شأنه تحسين الجودة الكلية للرعاية وكفاءتها. فالتغيير في بيئة الرعاية الصحية يشمل كل من الرؤيا وسير العمل معًا.

وبالاستفادة من خبرتنا في تكنولوجيا الرعاية الصحية والتصاميم المخصصة للمستهلكين، نستطيع مثلاً إجراء تقييم دقيق لعمليات قسم الطوارئ لديك، وبعد ذلك نزوّدك بتوصيات تساعدك على إدخال التعديلات في سير العمل السريري والتغييرات المطلوبة في البيئة المحيطة.

يمكن أن تساعدك Philips على رؤية قسم الطوارئ من خلال أعين المرضى لتتمكّن من النظر أبعد من الجدران والأسرّة والمعدات الطبية إلى روح المكان بحد ذاته.

والنتيجة؟ عاملاً يميّز بيئة الرعاية الصحية لديك ويفرّقها عن غيرها. فتعال معنا لاكتشاف المزايا التحويلية التي تقدمها حلول Ambient Experience لإضفاء روح جديدة على أقسام الطوارئ.

 

تعلّم المزيد حول ما يمكن أن نقدمه لدعم غرف الطوارئ من خلال حلول Ambient Experience.  
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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

إضفاء بعد إنساني على الرعاية الصحية

 

تعلّم المزيد حول المزايا الفريدة التي تقدمها حلول Philips Ambient Experience لرعاية المرضى.  

 

معرفة المزيد

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حلول غرف قسم علاج الأورام

التحسينات

  • KittenScanner

    يمنح الماسح Ambient Experience KittenScanner من Philips الأطفال فرصة للاستمتاع وتعلّم الكثير عن أجهزة المسح الطبية.

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  • حلول التخزين

    صُمّمت حلول Ambient Experience للتخزين من أجل المساعدة في توفير مكان عمل منظّم ومرتّب.

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك