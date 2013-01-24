نؤمن في شركة Philips بأن اعتماد مقاربة أكثر تساهلاً ولطفًا في بيئة الرعاية الصحية تحمل فائدة للمرضى والعائلات والعاملين على حد سواء. أما تخفيف الضغوط النفسية التي تسود أقسام الطوارئ فمن شأنه تحسين الجودة الكلية للرعاية وكفاءتها. فالتغيير في بيئة الرعاية الصحية يشمل كل من الرؤيا وسير العمل معًا.



وبالاستفادة من خبرتنا في تكنولوجيا الرعاية الصحية والتصاميم المخصصة للمستهلكين، نستطيع مثلاً إجراء تقييم دقيق لعمليات قسم الطوارئ لديك، وبعد ذلك نزوّدك بتوصيات تساعدك على إدخال التعديلات في سير العمل السريري والتغييرات المطلوبة في البيئة المحيطة.



يمكن أن تساعدك Philips على رؤية قسم الطوارئ من خلال أعين المرضى لتتمكّن من النظر أبعد من الجدران والأسرّة والمعدات الطبية إلى روح المكان بحد ذاته.



والنتيجة؟ عاملاً يميّز بيئة الرعاية الصحية لديك ويفرّقها عن غيرها. فتعال معنا لاكتشاف المزايا التحويلية التي تقدمها حلول Ambient Experience لإضفاء روح جديدة على أقسام الطوارئ.



تعلّم المزيد حول ما يمكن أن نقدمه لدعم غرف الطوارئ من خلال حلول Ambient Experience.