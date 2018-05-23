تتوفر جلسات العلاج بتقنية IPL الاحترافية في السوق منذ 25 سنة، ولم تكشف الأبحاث حتى الآن عن ظهور أي حالات سرطان الجلد أو مشاكل خصوبة متصلة باستخدام هذه التقنية. فضلاً عن ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة أو ضرر ناجم عن استخدام التقنية على المدى الطويل. تم تطوير التقنية المستخدمة في جهاز Lumea من Philips بتقنية IPL بالاستناد إلى التقنية المستخدمة في صالونات التجميل الاحترافية. وقد عمدنا إلى تكييف التقنية بحيث يمكن استخدامها بشكل آمن وفعّال في المنزل. وقد تم تطوير جهاز Lumea من Philips بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية الرائدين وتم اختباره على أكثر من 2000 امرأة. وقد استوفى الجهاز كل أنظمة السلامة للأجهزة المستخدمة في المنزل. وكما هو الحال مع أي منتج للعناية بالبشرة، من المهم استخدام الجهاز وفقًا لدليل المستخدم.

يضمن نظام السلامة في جهاز Lumea انبعاث الضوء الوامض فقط عند ملامسة الملحق للبشرة بشكل كامل. بالإضافة إلى ذلك، يضمن فلتر الأشعة فوق البنفسجية المضمّن تأثير الضوء فقط على الشعر وليس على البشرة. إذا كانت بشرتك داكنة جدًا، يمنع جهاز استشعار لون البشرة انبعاث الومضات. ننصح باستخدام جهاز Lumea في غرفة مضاءة بشكل جيد للتقليل من سطوع الوميض. في حين أنه من الممكن حدوث آثار جانبية ومضاعفات، إلا أن الاحتمال ضئيل جدًا طالما يتم استخدام جهاز Lumea وفقًا للإرشادات والاحتياطات المدرجة في دليل المستخدم.