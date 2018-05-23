* عند الاستخدام السلكي، تتم الإشارة إلى الوقت مع إعداد أعلى مستوى طاقة.
إزالة الشعر بفعالية مع تقنية IPL لبشرة ناعمة وخالية من الشعر تمامًا في كل الجسم
انخفاض نمو الشعر بنسبة تصل إلى 92% في 3 جلسات علاج**
استخدام لاسلكي
وسلكي
يعتبر جهاز Lumea Prestige من Philips الحلّ الشامل والمثالي لبشرة ناعمة وخالية من الشعر لفترة طويلة، وهو يخفّض نمو الشعر بنسبة تصل إلى 92% في 3 جلسات علاج فقط*. إنه سهل الاستخدام وفعال، ويضمّ مجموعة من الملحقات المصممة بشكل فريد للحصول على أفضل النتائج لكل منطقة من الجسم. ويقدّم جهاز الاستشعار SmartSkin النصائح حول أفضل إعداد يمكن استخدامه ويناسب لون بشرتك في أي وقت.
إزالة الشعر بفعالية مع تقنية IPL لبشرة ناعمة وخالية من الشعر تمامًا في كل الجسم
انخفاض نمو الشعر بنسبة تصل إلى 92% في 3 جلسات علاج**
الاستخدام اللاسلكي والسلكي
**لدى اتباع جدول العلاج، تم القياس على الساقَين، بعد جلسة العلاج الثالثة، تختلف النتائج الفردية
**لدى اتباع جدول العلاج، تم القياس على الساقَين، بعد جلسة العلاج الثالثة، تختلف النتائج الفردية
***محتسبة للاستخدام على الجزء السفلي من الساقَين ومنطقة البيكيني وتحت الإبطَين والوجه. لا تُمدد فترة عمل المصباح الضمان العالمي لمدة سنتَين الذي تقدمه شركة Philips
إن جهاز Lumea سهل الاستخدام وآمن. يمكنك اختيار إعداد مستوى الطاقة الذي يناسب لون بشرتك بفضل Automatic Setting Advisor (مستشار الإعداد التلقائي). ويمكنك بالتالي معالجة مناطق مختلفة من جسمك بلطف وفعالية، بجلسة علاج لكامل الجسم تصل مدتها إلى 15 دقيقة.
•*أقيمت الدراسة بعد دورة علاج كاملة (12 جلسة) على 48 إمراة في هولندا والنمسا وكانت النتيجة بالمعدل 78% شعر أقل على الأرجل
** عند الاستخدام السلكي، تتم الإشارة إلى الوقت مع إعداد أعلى مستوى طاقة لدى اتباع جدول العلاج، تم القياس على الساقَين، بعد جلسة العلاج الثالثة، تختلف النتائج الفردية
*** عند الاستخدام السلكي، تتم الإشارة إلى الوقت مع إعداد أعلى مستوى طاقة
**** محتسبة للاستخدام على الجزء السفلي من الساقَين ومنطقة البيكيني وتحت الإبطَين والوجه. لا تُمدد فترة عمل المصباح الضمان العالمي لمدة سنتَين الذي تقدمه شركة Philips
"تتوفر تقنية IPL في صالونات التجميل الاحترافية منذ العام 1994. تم تطوير جهاز Lumea من Philips بالاستناد إلى تقنية IPL الاحترافية هذه، وهو يسمح لك بإزالة الشعر بسهولة وفعالية في المنزل. وقد أتى جهاز Lumea Prestige تتويجًا لـ 14 سنة من الأبحاث والتطوير بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية".
إن جهاز Lumea Prestige من Philips مستوحى من الطابع الفريد لكل منطقة في الجسم، وهو الجهاز الوحيد المزوّد بتقنية IPL الذي يقدّم ملحقات مقوّسة بشكل فريد، لنتائج مثالية في مختلف مناطق الجسم. تختلف الملحقات بحسب الشكل وحجم النافذة والفلتر وتقدّم علاجًا متخصصًا للجسم (الساقَين، الذراعَين، البطن) والوجه (الشفة العليا، الذقن). يمكن استخدامها أيضًا على منطقة البيكيني والإبطيَن.
يعمل جهاز Lumea Prestige من Philips بفعالية وسهولة وأمان على مجموعة متنوعة من أنواع الشعر والبشرة. فهو يعمل على الشعر الأشقر الداكن والبني والأسود الطبيعي، وعلى لون البشرة من الأبيض الفاتح إلى البني الداكن. وعلى غرار طرق العلاج الأخرى المستندة إلى تقنية IPL، لا يمكن استخدام جهاز Lumea من Philips لمعالجة الشعر الأبيض/الرمادي أو الأشقر الفاتح أو الأحمر وهو غير مناسب أيضًا للبشرة الداكنة جدًا*. ويعود ذلك إلى التباين العالي المطلوب بين الصباغ في الشعر والصباغ في لون البشرة.
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Lumea Prestige
BRI956/60
جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL
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Lumea Prestige
BRI950/60
جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL
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Lumea Advanced
BRI923/60
جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL
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Lumea Essential
BRI863/60
جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL
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الميزات
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مناسب لأنواع البشرة التالية
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السرعة (للجزء الأسفل من الساقَين)
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الأمان
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الملحقات
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مناطق العلاج
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إن بشرة الوجه أكثر حساسية وعرضة لأشعة الشمس بشكل دائم. لذلك، تشمل معظم طرازات Lumea ملحقًا خاصًا للوجه مزوّدًا بفلتر للأشعة فوق البنفسجية يحمي من تضرّر البشرة (SC1996 وSC1997 وSC1999 وSC2006 وSC2007 وSC2008 وSC2009 وBRI950 وBRI953 وBRI954 وBRI956 وBRI959). يمكنك، من خلال التحقق من نوع بشرتك، اختيار الإعداد المناسب الذي سيضمن توفير علاج فعّال ولطيف في الوقت عينه على الوجه. ونظرًا إلى أن المنطقة المحيطة بالعين حساسة جدًا، نوصي باستخدام جهاز Lumea فقط تحت عظام الوجنتين تفاديًا لإلحاق ضرر بالعين. لتحقيق أفضل النتائج على الخدين والشفة العليا والذقن، يجب الوقوف أمام مرآة للحصول على رؤية واضحة للمنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها والضوء الذي يشير إلى جهوزية الجهاز.
(ملاحظة: لا يمكن استخدام Lumea Advanced SC1991 وSC1992 وSC1993 وSC1995 على الوجه).
تتوفر جلسات العلاج بتقنية IPL الاحترافية في السوق منذ 25 سنة، ولم تكشف الأبحاث حتى الآن عن ظهور أي حالات سرطان الجلد أو مشاكل خصوبة متصلة باستخدام هذه التقنية. فضلاً عن ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة أو ضرر ناجم عن استخدام التقنية على المدى الطويل. تم تطوير التقنية المستخدمة في جهاز Lumea من Philips بتقنية IPL بالاستناد إلى التقنية المستخدمة في صالونات التجميل الاحترافية. وقد عمدنا إلى تكييف التقنية بحيث يمكن استخدامها بشكل آمن وفعّال في المنزل. وقد تم تطوير جهاز Lumea من Philips بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية الرائدين وتم اختباره على أكثر من 2000 امرأة. وقد استوفى الجهاز كل أنظمة السلامة للأجهزة المستخدمة في المنزل. وكما هو الحال مع أي منتج للعناية بالبشرة، من المهم استخدام الجهاز وفقًا لدليل المستخدم.
يضمن نظام السلامة في جهاز Lumea انبعاث الضوء الوامض فقط عند ملامسة الملحق للبشرة بشكل كامل. بالإضافة إلى ذلك، يضمن فلتر الأشعة فوق البنفسجية المضمّن تأثير الضوء فقط على الشعر وليس على البشرة. إذا كانت بشرتك داكنة جدًا، يمنع جهاز استشعار لون البشرة انبعاث الومضات. ننصح باستخدام جهاز Lumea في غرفة مضاءة بشكل جيد للتقليل من سطوع الوميض. في حين أنه من الممكن حدوث آثار جانبية ومضاعفات، إلا أن الاحتمال ضئيل جدًا طالما يتم استخدام جهاز Lumea وفقًا للإرشادات والاحتياطات المدرجة في دليل المستخدم.
نعم. يمكن استخدام جهاز Lumea من Philips على مدار السنة، وكذلك في أشهر الصيف. ولكن مع ذلك، يجب اتخاذ يعض الاحتياطات قبل التسمير وبعده. وما نقصده بالتسمير هو التشمّس. فلا بأس بالتعرّض لبعض من أشعة الشمس عندما تكونين في الخارج.
التسمير قبل استخدام جهاز Lumea من Philips:
* قبل استخدام جهاز Lumea من Philips، انتظري 48 ساعة على الأقل بعد التسمير.
* لا تستخدمي جهاز Lumea من Philips إذا كنت تعانين حرقة شمس وانتظري حتى اختفاء الحرق.
* تجدر الإشارة إلى أن كل أنواع التسمير تجعل البشرة داكنة.
* تحققي دائمًا من جدول لون البشرة-الشعر الموصى به واضبطي حدة الضوء على إعداد منخفض أكثر إذا كان ذلك مناسبًا لتجنب التفاعلات الجلدية والآثار الجانبية.
التسمير بعد استخدام جهاز Lumea من Philips:
* ستكون بشرتك حساسة أكثر مباشرة بعد العلاج.
* انتظري مرور 24 ساعة على الأقل أو حتى يختفي الاحمرار قبل تعريض المناطق التي تمت إزالة الشعر منها لأشعة الشمس.
* قومي بتغطية المناطق التي تمت إزالة الشعر منها عند الخروج من المنزل في وضح النهار أو استخدمي الكريم الواقي من أشعة الشمس (*50 SPF) خلال الـ 48 ساعة بعد إزالة الشعر.
في الاختبارات (السريريّة) المكثفة التي أجريت على جهاز Lumea، لم تصنّف أي امرأة عملية إزالة الشعر كمؤلمة شرط أنه يتم استخدام الإعدادات الصحيحة حسب لون البشرة ولون الشعر. وقد وصفت بعض النساء في الاختبارات شعورهن بـ"إحساس بالدفء" أو "وخز" أو "حكة"، وهي أعراض اختفت في معظم الحالات في غضون دقائق قليلة وصولاً إلى ساعة. لكي تعتادي على استخدام جهاز Lumea من Philips، نوصي بإجراء اختبار الوميض بالقرب من المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها، مستخدمة أقل إعداد ضوء موصى به. وما إن تشعري بالراحة، يمكنك زيادة إعداد الضوء خطوةً خطوة عند الضرورة، لكن يجب ألا تشعري بأي ألم على الإطلاق.
يمكن أحيانًا اختبار الألم أثناء عملية إزالة الشعر أو بعدها:
* إذا استخدمتِ جهاز Lumea على بشرة لم تتم حلاقتها؛
* إذا استخدمتِ جهاز Lumea مع كثافة ضوء مرتفعة جدًا بالنسبة إلى لون البشرة؛
* إذا تم تطبيق النبضات الضوئية في المنطقة نفسها بشكل متكرر؛
* إذا استخدمتِ جهاز Lumea على الجروح المفتوحة والالتهابات والأوشام والحروق، إلخ.
إذا استخدمتِ جهاز Lumea وفقًا للإرشادات، فليس من المفترض أن تعاني أي آثار جانبية خطيرة.
ومع ذلك، فقد تختبرين هذه التفاعلات الجلدية البسيطة:
* احمرار: يعتبر ظهور احمرار خفيف إلى معتدل فورًا بعد إزالة الشعر أمرًا غير مؤذي وطبيعي على حد سواء، وسيختفي بسرعة.
* شعور بالدفء: قد تشعرين بدفء أو حكة أو إحساس بالحرق أو وخز أثناء فترة إزالة الشعر. هذا أمر طبيعي وستجدين أن الإحساس يختفي بعد العلاج مباشرة.
يُرجى قراءة دليل المستخدم بدقة، لا سيما لائحة موانع الاستخدام، واتباع الإرشادات في كل الأوقات.
في حال ظهور أي آثار جانبية أخرى، يُرجى استشارة طبيب.
لا تستخدمي تقنية IPL على الإطلاق إذا كنت تعانين أي من الأمراض المذكورة أدناه:
-في حال الإصابة بمرض جلدي مثل سرطان الجلد النشط، أو إذا كان لديك تاريخ مرضي مع سرطان الجلد أو أي سرطان موضعي آخر في المناطق التي تريدين إزالة الشعر منها.
-إذا كان لديك تاريخ مرضي مع اضطرابات الأوعية الدموية، مثل الإصابة بالدوالي أو توسّع الأوعية الدموية في المناطق التي تريدين إزالة الشعر منها.
-إذا كانت بشرتك حساسة على الضوء ويمكن أن تصاب بكل سهولة بطفح جلدي أو رد فعل تحسسي.
-إذا كنت مصابة بالتهابات أو أكزيما أو حروق أو التهاب بصيلات الشعر أو جروح مفتوحة أو كشوط أو هربس بسيط أو جروح أو تمزقات وتورمات دموية في المناطق التي تريدين إزالة الشعر منها.
-إذا كنت تعانين مرض السكري أو الذئبة الحمراء أو البرفيريّة أو مرض القلب الاحتقاني.
لا تستخدمي الجهاز في المناطق التالية على الإطلاق:
-الثآليل أو الأوشام أو المكياج الدائم. فقد يؤدي ذلك إلى حروق وتغّير لون البشرة.
ملاحظة: هذه القائمة ليست شاملة لكل الحالات. إذا كنت غير متأكدة مما إذا كان يمكنك استخدام الجهاز، فننصحك باستشارة طبيب.
يخفف الضوء النبضي المكثف (IPL) من إعادة نمو الشعر عن طريق تطبيق نبضات من الضوء على بصيلة الشعرة تحت الجلد. يتم امتصاص نبضات الضوء من قبل الميلانين الموجود في الشعر (صباغ اللون)، لذا تستند الفعالية على مستوى الميلانين في الشعر. (الشعر الأشقر والرمادي والأبيض لا يحتوي على الميلانين أو يحتوي على نسبة غير كافية منه، بالتالي فلن يعطي العلاج بتقنية IPL أي نتيجة على هذه الألوان من الشعر. أما الشعر الأحمر فيحتوي على نوع مختلف من الميلانين لا يستجيب إلى تقنية IPL).
بالإضافة إلى ذلك، تتطلب تقنية IPL مستوىً منخفضًا من الميلانين في البشرة بحيث لا تمتص البشرة الضوء. إن البشرة الداكنة والداكنة جدًا أكثر عرضة لامتصاص الضوء، ما قد يتسبّب في إلحاق ضرر بالبشرة مثل ظهور حروق أو بثور أو تغيّر اللون. يمكنك تقييم لون بشرتك في الرسم البياني الخاص بلون البشرة/الشعر في دليل المستخدم وعبر الإنترنت. (ملاحظة: إن طرازات Lumea SC2004 وSC2005 وSC2006 وSC2007 وSC2008 وSC2009 وBRI950 وBRI953 وBRI954 وBRI956 وBRI959 مناسبة لألوان البشرة الداكنة، غير أنّ ما من طراز من Lumea مناسب لألوان البشرة الداكنة جدًا).
تم تزويد Philips Lumea بجهاز استشعار للون البشرة في الطرازات BRI860 وBRI861 وBRI862 وBRI863 وBRI864 وBRI950 وBRI953 وBRI954 وBRI956 وBRI959 وSC1981-SC1985 وSC1996 وSC1997 وSC1999؛ ويضمن جهاز الاستشعار هذا انبعاث نبض فقط على ألوان البشرة المناسبة.