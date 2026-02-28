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27B1U7903/00
ابتكار رائع بكل بساطة
توفّر شاشة Thunderbolt™ 4 من Philips حلاً آمنًا وموثوقًا به للإرساء باستخدام كبل واحد. وتولّد مصابيح LED الصغيرة للإضاءة الخلفية والشاشة باعتماد DisplayHDR™ 1400 أداءً رائعًا على مستوى الصور ودقة الألوان للمستخدمين الذين يحتاجون إلى أداء عالٍ على صعيد الألوان.
Brilliance 7000
27 بوصة (68,6 سم)
3840 × 2160 (4K UHD)
تم تجهيز شاشة الإرساء هذه من Philips باتصال مع شاشة Thunderbolt™ 4. ومقارنة بشاشات USB-C التقليدية، توفّر تقنية Thunderbolt™ 4 سرعات عالية لنقل البيانات تصل إلى 40 جيجابت في الثانية ومقاطع فيديو عالية الدقة ونقلاً متعدد المسارات للسلسلة التعاقبية وطاقة تصل إلى 90 واط للأجهزة الخارجية واتصال إيثرنت ثابتًا بسرعة 1 جيجابت في الثانية.
تتيح لك السلسلة التعاقبية تشغيل شاشات وأجهزة متعددة من منفذ Thunderbolt واحد على الكمبيوتر المحمول. من منفذ Thunderbolt على الكمبيوتر المحمول، قم بالاتصال بهذه الشاشة، ومن منفذ Thunderbolt الثاني على هذه الشاشة، يمكنك الاتصال بشاشة 4K ثانية.
تستخدم شاشات Philips هذه لوحات عالية الأداء لتوفير صور واضحة للغاية بدقة 4K UHD (3840 x 2160). سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم بمساعدة الحاسوب، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips أن تجعل صورك ورسوماتك البيانية تنبض بالحياة.
الجوائز
المراجعات
تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
تغطية DCI-P3 بالاستناد إلى CIE1976
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
تغطية Adobe RGB استنادًا إلى CIE1976
تغطية Rec 709 استنادًا إلى CIE1976
تغطية Rec 2020 استنادًا إلى CIE1976
لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt
قد تؤثّر الأنشطة مثل مشاركة الشاشة وبث الفيديو والصوت عبر الإنترنت في أداء الشبكة. سيتم تحديد إجمالي جودة الصوت والفيديو بالاستناد إلى الجهاز ونطاق الشبكة وأدائها.
في ما يتعلّق بوظيفة الطاقة والشحن لكبل USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/الجهاز مواصفات تسليم الطاقة القياسية لـ USB-C. يرجى التحقق من ذلك في دليل المستخدم أو شركة التصنيع للكمبيوتر الدفتري للحصول على مزيد من التفاصيل.
إذا كان اتصال Ethernet بطيئًا، فيرجى الدخول إلى قائمة العرض على الشاشة واختيار USB 3.0 أو إصدار أحدث يمكنه دعم سرعة LAN حتى 1 غيغابت.
ضمن SDR (النطاق الديناميكي القياسي)، يمكن أن يصل نطاق درجات الحرارة أثناء التشغيل إلى 40 درجة مئوية.
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.