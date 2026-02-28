توصيل سريع للغاية لنقل البيانات ومقاطع الفيديو ولشبكة الإيثرنت

تم تجهيز شاشة الإرساء هذه من Philips باتصال مع شاشة Thunderbolt™ 4. ومقارنة بشاشات USB-C التقليدية، توفّر تقنية Thunderbolt™ 4 سرعات عالية لنقل البيانات تصل إلى 40 جيجابت في الثانية ومقاطع فيديو عالية الدقة ونقلاً متعدد المسارات للسلسلة التعاقبية وطاقة تصل إلى 90 واط للأجهزة الخارجية واتصال إيثرنت ثابتًا بسرعة 1 جيجابت في الثانية.