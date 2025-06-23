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Professional Monitor شاشة Thunderbolt™ 4 مع مصابيح LED صغيرة ودقة 4K UHD

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Professional Monitorشاشة Thunderbolt™ 4 مع مصابيح LED صغيرة ودقة 4K UHD

27B1U7903/00

Professional Monitor شاشة Thunderbolt™ 4 مع مصابيح LED صغيرة ودقة 4K UHD

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البرامج وبرامج التشغيل

برنامج تشغيل إيثرنت Usb-c

  • الإصدار: V2.0
  • ZIP ملف, 22.1 MB
  • 23 June 2025

برامج تشغيل windows 7 - English (US)

  • الإصدار: 27B1U
  • ZIP ملف, 11.7 kB
  • 25 February 2022

الدلائل والمستندات

دليل البدء السريع - English (US)

  • PDF ملف, 6.2 MB
  • 19 June 2026

ملصق الطاقة

  • PDF ملف, 560.2 kB
  • 19 June 2026

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