عندما تكون الشاشة متصلة بـ USB-C والكمبيوتر الشخصي داعمًا لـ HBR3، يمكنك الحصول على وظيفة MST بدقة قصوى تبلغ 3440‏ × 1440 على 60 هرتز على الشاشة الأساسية و1920‏ × 1080 على 60 هرتز على الشاشة الثانوية. إذا لم تكن هذه هي الحال، فيُرجى تغيير إعداد USB الخاص بالشاشة الأساسية إلى USB2.0 عبر إعداد OSD للحصول على وظيفة MST