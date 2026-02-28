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346P1CRH/00
أتقن كل مهمة مع العرض البانورامي الدقيق
تمنحك شاشة WQHD المقوّسة لـ Philips Brilliance مع اعتماد DisplayHDR 400 مشاهد واضحة ورائعة. ويعمل منفذ USB-C وكاميرا الويب المنبثقة الآمنة مع Windows Hello على تعزيز إنتاجيتك.
P Line
34 بوصة (86,36 سم)
3440 × 1440 (WQHD)
تتميّز شاشة Philips بقاعدة إرساء USB مضمّنة من نوع C مع إمكانية توفير الطاقة. ويوفر موصل USB-C الرفيع وذو الوجهَين عملية إرساء سهلة باستخدام كبل واحد. يُمكنك تسهيل هذه العملية من خلال توصيل كل أجهزتك الطرفية كلوحة المفاتيح والماوس وكبل إيثرنت RJ-45 بقاعدة إرساء الشاشة. يمكنك توصيل الكمبيوتر الدفتري بكل بساطة بهذه الشاشة باستخدام كبل USB-C واحد لمشاهدة فيديو عالي الدقة ولنقل البيانات بسرعة فائقة أثناء تشغيل الكمبيوتر الدفتري وشحنه في الوقت نفسه.
بفضل مفتاح KVM MultiClient المضمّن، يمكنك التحكّم بجهازَي كمبيوتر شخصي منفصلَين بواسطة جهاز واحد للشاشة ولوحة المفاتيح والماوس. يتيح لك الزر الملائم التبديل بسرعة بين المصادر. استفد من هذا المفتاح في الإعدادات التي تتطلب طاقة حوسبة ثنائية للكمبيوتر الشخصي أو مشاركة شاشة كبيرة واحدة لإظهار جهازَي كمبيوتر شخصي مختلفَين.
وبفضل الدقة العالية جدًا التي تتميّز بها تقنية MultiView من Philips، أصبح بإمكانك الآن اختبار عالم من الاتصالات. إذ تسمح تقنية MultiView بإجراء توصيل ثنائي نشط والمشاهدة لتتمكن من العمل باستخدام أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر شخصي والكمبيوتر الدفتري في الوقت نفسه، لإنجاز مهام متعددة ومعقّدة.
المراجعات
قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر
تعمل الدقة القصوى مع إدخال USB-C أو DP أو HDMI.
عند التوصيل بـ USB-C، إذا كان جهاز الكمبيوتر لا يدعم HBR3، فيُرجى تبديل إعداد موزّع USB إلى USB 2.0 وستدعم الدقة 3440 × 1440 على 100 هرتز.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
تغطية BT. 709 / DCI-P3 استنادًا إلى CIE1976
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
تغطية Adobe RGB استنادًا إلى CIE1976
إذا كان اتصال Ethernet بطيئًا، فيرجى الدخول إلى قائمة العرض على الشاشة واختيار USB 3.0 أو إصدار أحدث يمكنه دعم سرعة LAN حتى 1 جيجابت.
DisplayPort الإصدار 1.4 لـ HDR
لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt
في ما يتعلّق بوظيفة الطاقة والشحن لكبل USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/الجهاز مواصفات تسليم الطاقة القياسية لـ USB-C. يرجى التحقق من ذلك في دليل المستخدم أو شركة التصنيع للكمبيوتر الدفتري للحصول على مزيد من التفاصيل.
يبلغ الحد الأقصى لعدد الشاشات الخارجية التي يمكن دعمها: شاشة واحدة باستخدام USB-C، وشاشتان باستخدام DP
سيعتمد الحد الأقصى لدقة الشاشة الخارجية على حد النطاق الترددي.
عندما تكون الشاشة متصلة بـ USB-C والكمبيوتر الشخصي داعمًا لـ HBR3، يمكنك الحصول على وظيفة MST بدقة قصوى تبلغ 3440 × 1440 على 60 هرتز على الشاشة الأساسية و1920 × 1080 على 60 هرتز على الشاشة الثانوية. إذا لم تكن هذه هي الحال، فيُرجى تغيير إعداد USB الخاص بالشاشة الأساسية إلى USB2.0 عبر إعداد OSD للحصول على وظيفة MST
عندما تكون MST أكثر من DP، يجب ضبط كل من الشاشتَين الأساسية والثانوية على وضع تمديد إخراج DP عبر إعداد OSD للشاشة ويمكن أن يبلغ الحد الأقصى لدقة الشاشتَين الأساسية والثانوية 3440 × 1440 على 60 هرتز.
يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.
قد تختلف المنتجات والملحقات المذكورة في هذا الكتيّب من دولة إلى أخرى ومنطقة إلى أخرى.
قد تختلف الكابلات المرفقة مع المنتج في النوع والكمية والمواصفات بما يتماشى مع المتطلبات الخاصة بكل بلد أو منطقة.