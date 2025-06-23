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الشاشات
جميع السلاسل
Monitor شاشة LCD مقوّسة وعريضة جدًا مع USB-C
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346P1CRH/00
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برنامج تشغيل إيثرنت Usb-c
برامج تشغيل windows 7 - English (US)
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