AC2729/90
تنشق هواء أنقى
ينظّف جهاز تنقية الهواء 2 في 1 من Philips الغرف التي تصل مساحتها إلى 85 م²، ويرطّب الهواء بسرعة بمعدل 600 مل/الساعة. بفضل التحكّم عبر التطبيق والمستشعرات، يقوم الجهاز بمسح جودة الهواء وضبط البرامج تلقائيًا لترطيب الهواء وتنظيفه من مسببات الحساسية والملوثات.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
التقاط الرذاذ بما في ذلك الرذاذ الذي قد يحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم اختباره بشكلٍ منفصل من قبل airmid health-group للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجود في الهواء (5).
ترطّب تقنية NanoCloud الهواء بصمت وفعالية مع كمية بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99% (6). وتعمل تقنية NanoCloud من خلال التبخر الطبيعي لإنشاء ضباب غير مرئي من جزيئات بخار المياه النقية بحجم صغير جدًا. بفضل حجمها الصغير، ترطّب الهواء بصورة متساوية ويصعب جدًا على البكتيريا والمعادن التعلق بها، ما يمنع انتشار البكتيريا والغبار الأبيض في الغرفة (7).
ترطيب الهواء بسرعة مع معدل ترطيب المياه يصل إلى 500 مل/الساعة (2). يتم استشعار مستوى الرطوبة في الهواء والترطيب تلقائيًا إلى المستوى المطلوب. عيّن مستوى الرطوبة الهدف إلى 40% أو 50% أو 60% أو 70%، وسيتم تشغيل جهاز ترطيب الهواء أو إيقاف تشغيله تلقائيًا لبلوغ مستوى الرطوبة المطلوب.
يقوم مستشعر AeraSense بمسح جودة الهواء 1000 مرة في الثانية وعرض جودة الهواء في منزلك بلمح البصر. تعرض الشاشة مستوى مسببات الحساسية وPM2.5 بشكل رقمي، بالإضافة إلى حلقة ألوان بديهية.
تخضع أجهزة تنقية الهواء من Philips إلى 170 اختبار كشف إجباري وصارم قبل إخراجها من المصنع. تخضع أيضًا لاختبارات صارمة متعلّقة بالمتانة والعمر الافتراضي، لتشغيل مستمر على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
في وضع النوم، يتم خفت أضواء الشاشة، ويعمل جهاز تنقية الهواء بهدوء تام تقريبًا لتزويدك بهواء نظيف أثناء النوم.
بدّل بين وضعَي 2 في 1 وجهاز تنقية الهواء فقط بلمسة زر. في الوضع التلقائي، تختار المستشعرات بذكاء السرعة المناسبة لمنزلك. شغّل جهاز تنقية الهواء في أي من الوضعَين التلقائيَين (عام أو مسببات الحساسية) أو وضع السكون أو اختر من بين 4 مستويات سرعة: السرعة 1، و2، و3، والسرعة القصوى، لتحكّم كامل بتدفق الهواء ومستوى الصوت.
تمكّن من مراقبة جودة الهواء والتحكّم بجهاز تنقية الهواء في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق Air+. احصل على تنبيهات عندما تصبح جودة الهواء غير سليمة.
بفضل تصميم جهاز تنقية الهواء الموفر لاستهلاك الطاقة، يمكن تشغيل الجهاز على طاقة قصوى تبلغ 35 واط، أي ما يعادل الطاقة التي تستخدمها لمبة قياسية.
يقوم تدفق الهواء القوي بنطاق 360 درجة بتوزيع الهواء النظيف على كل ركن من أركان الغرفة في معدل أعلى من تسليم الهواء النظيف (CADR) بمعدل 330 م3/الساعة، مما يؤدي إلى تنقية الغرف بعناية وحمايتك من البكتيريا والفيروسات وغبار الطلع والغبار وزغب الحيوانات الأليفة وعث الغبار والغازات الضارة والروائح الكريهة والملوثات الأخرى.
تتميز أجهزة تنقية الهواء من Philips بأنها الوحيدة المزودة بتنقية ثلاثية المراحل مع NanoProtect HEPA، وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، لإزالة 99.97% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (3). لا تلتقط تقنية NanoProtect HEPA الملوثات فحسب، بل تستخدم أيضًا شحنة الكهرباء الاستاتيكية لجذب الملوثات، مما يؤدي إلى تنقية كمية هواء أكبر بمرتَين مقارنة بتصفية HEPA H13 التقليدية مع توفير طاقة أعلى*.
موفرة للطاقة
عرض جودة الهواء
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