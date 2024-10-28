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  • فلتر الترطيب الأصلي للسلسلة 2000i فلتر الترطيب الأصلي للسلسلة 2000i فلتر الترطيب الأصلي للسلسلة 2000i

    جهاز تنقية وترطيب الهواء 2000i فلتر الترطيب

    FY2425/30

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    فلتر الترطيب الأصلي للسلسلة 2000i

    يتلاءم فلتر الترطيب الأصلي من Philips بشكل مثالي مع الجهاز، ما يضمن أداءً عاليًا ومتسقًا. يتمتع الفلتر بتقنية NanoCloud لتحرير الرذاذ غير المرئي، ما يرطّب الهواء مع انتشار أقل للبكتيريا بنسبة تصل إلى 99% (1)

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    جهاز تنقية وترطيب الهواء 2000i فلتر الترطيب

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    فلتر الترطيب الأصلي للسلسلة 2000i

    تقنية NanoCloud مع الترطيب الصحي

    • متوافق مع السلسلة 2000i
    • بداخل الصندوق: فلتر واحد
    • عمر افتراضي يبلغ 6 أشهر
    • فلتر أصلي من Philips
    متوافق مع الأجهزة 2 في 1 من السلسلة 2000i من Philips

    متوافق مع الأجهزة 2 في 1 من السلسلة 2000i من Philips

    فلاتر بديلة لجهاز تنقية الهواء وترطيبه 2 في 1 من السلسلة 2000i من Philips: الطُرز AC2721 وAC2726 وAC2729. يمكنك التحقق من رقم طراز جهاز تنقية الهواء في الجزء السفلي منه.

    فلاتر بعمر افتراضي طويل يصل إلى 6 أشهر

    فلاتر بعمر افتراضي طويل يصل إلى 6 أشهر

    توفر الفلاتر أداء فلترة مثاليًا لمدة تصل إلى 6 أشهر (1)، ما يوفر عليك المتاعب والتكاليف

    الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

    الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

    صُمم فلتر Philips الأصلي خصوصًا ليلائم جهازك تمامًا. وللحصول على أفضل أداء، نوصي باستخدام فلتر Philips دومًا.

    ترطيب صحي بتقنية NanoCloud

    ترطيب صحي بتقنية NanoCloud

    لا توجد تقنية تطلق بخار ماء أنظف من NanoCloud، إذ يكون الرذاذ الفائق الصغر غير مرئي للعين المجردة ويكون من الصعب للغاية التصاق البكتيريا عليه. ترطّب الأجهزة المزوّدة بهذه التقنية الهواء مع إطلاق بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99,9% مقارنة بأجهزة ترطيب الهواء القياسية بالموجات فوق الصوتية، وهي آمنة للاستخدام مع ماء الصنبور. (2)

    التوصيل بتطبيق Air+‎ لمزيد من الراحة

    التوصيل بتطبيق Air+‎ لمزيد من الراحة

    وصّل الجهاز بتطبيق Air+‎ لمراقبة حالة الفلتر وطلب قطع الغيار بسهولة عند الحاجة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      فلتر الترطيب
      محتويات الصندوق
      فلتر واحد
      فترة استهلاك
      حتى 6 أشهر

    • الوزن والأبعاد

      ارتفاع المنتج
      19 مم
      وزن المنتج
      0,077 كجم
      عرض المنتج
      غير متوفر
      طول المنتج
      235 مم
      طول الحزمة
      25 مم
      عرض الحزمة
      255 مم
      ارتفاع الحزمة
      255 مم
      وزن الحزمة
      0,188 كجم

    • استبدال

      لأجهزة ترطيب الهواء من Philips
      AC2721،‏ AC2726،‏ AC2729

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    الآراء

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    • (1) المتوسط المحتسب. يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام.
    • (2) مقارنة بوحدات الترطيب القياسية بالموجات فوق الصوتية التي لا تحتوي على تقنية إضافية للحد من انتشار البكتيريا، تم الاختبار من قِبل مختبر مستقل
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