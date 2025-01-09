العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- رأس التدليك
- رأس حلاقة مع مشط
- رأس تشذيب منطقة البيكيني مع مشط
- حقيبة صغيرة
- فرشاة التنظيف
BRE257/00
نعومة وسلاسة
اكتشفي طريقة دائمة لإزالة الشعر ولطيفة على بشرتك وتمتعي بنعومة تدوم حتى 28 يومًا. نحن ندرك أنك قد تتخوفين من عملية إزالة الشعر، لكنها تصبح أقل إيلامًا مع الاستخدام المنتظم!*إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتعي ببشرة ناعمة تدوم طويلاً. يمكن لآلة إزالة الشعر أن تحرّرك من روتين إزالة الشعر لغاية 4 أسابيع.
استمتعي بسهولة وسلاسة إزالة الشعر في المنزل مع آلة إزالة الشعر الرائعة هذه، فهي تلتقط الشعر القصير مثل الشمع من دون تكبّد عناء زيارة صالون التجميل أو تخليف أي فوضى في المنزل. ونحن نعني ذلك بكل جدية.
تم تصميم آلة إزالة الشعر هذه بحيث يكون لها أدنى أثر على البيئة، إذ يتم شراؤها مرة واحدة مع علبة من الورق ومن دون بطاريات ومع مقبض مصنوع 50% من المواد المعاد تدويرها.
يُعدّ رأس التدليك مثاليًا للمبتدئات ليعتدن على إزالة الشعر، وهو مصمم لتسهيل هذه العملية.
يساعدك ضوء LED في تحديد أرفع الشعيرات ومنع تفويت أي منها!
خصصي عملية إزالة الشعر مع إعدادَي السرعة لمزيد من التحكم في السرعة وقوة إزالة الشعر. أكملي العملية في غضون 10 دقائق فقط لكلتا الساقَين.
النعومة تبدأ هنا. قومي بتشذيب الشعيرات الأطول مسبقًا بواسطة المشط لبشرة مرتاحة أكثر وقومي بإزالة الشعر من المناطق المطلوبة وانقري فوق رأس التدليك لإزالة الشعر بشكل ناعم أكثر، ثم استخدمي رأس الحلاقة لمراحل المتابعة. أثناء التنقل، احملي أداة إزالة الشعر أينما ذهبت.
تم تزويد أداة إزالة الشعر الصغيرة بمقبض مقاوم للانزلاق، ما يجعلها سهلة الاستخدام وجذابة على المستوى البصري، ومناسبة إما للتخزين أو لأخذها أثناء السفر.
تمتعي بثقة في النفس مع رأس تشذيب منطقة البيكيني المصمم للمناطق الحساسة!
خصصي جلسة متابعة لأي جزء من الجسم باستخدام رأس الحلاقة، كلما أردت.
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الميزات
الخدمة
سهولة الاستخدام
الأداء
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