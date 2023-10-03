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تم إيقافه
BRE700/01
فعالة في إزالة الشعر. لطيفة على البشرة
آلة إزالة الشعر من Philips السلسلة 8000: أجهزة إزالة شعر الأولى في العالم مزودة بملاقط من السيراميك لإزالة الشعر بشكل أكثر راحة. تلتقط حتى أقصر الشعيرات مع تقنية Double Action للتمتع بنعومة فائقة لأسابيع.
للساقَين والجسم
استخدام لاسلكي
+3 ملحقات
تعمل تقنية Double Action على مزامنة عمل ملاقط السيراميك الطويلة في حركة مستمرة لإلتقاط الشعر وإزالة الشعر القصير بحجم 0,5 مم. ويزيل رأس آلة إزالة الشعر الواسع مع ملاقط أطول بنسبة 50% المزيد من الشعر دفعة واحدة*. استعدي لأسابيع سلسة وخالية من المتاعب.
تدور ملاقطنا بشكل أسرع في الدقيقة من جهاز Braun Silk-pil 9.
32 ملقطًا من السيراميك مصنوعون من مادة غير مسببة للحساسية لعلاج مريح. تنزلق الملاقط بسهولة على بشرتك مع احتكاك أقل وملامسة إضافية للبشرة*. شعور رائع على البشرة، بحسب 91% من النساء.
3.3
من 5
3
الآراء
الأستاذ
03/10/2023
Saudi Arabia
Epilator Series 8000
ممتازة جدا كنت متردد بسبب السعر ولكن بعد الاستخدام كانت ممتازة
سلبيات
ا
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Epilator Series 8000 BRE740/11 آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل
تاريخ الاستخدام 2022-09-03
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Epilator Series 8000 BRE740/11 آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل
تاريخ الاستخدام 2022-09-03
03/01/2025
United Arab Emirates
ميزات الجهاز
اشتريت هذا الجهاز منذ شهر و سعيدة لشرائه و اتمنى ان يكون عمر المنتج طويل بعكس الأجهزة السابقة ذات العمر القصير جدا
الحسنات
بدون سلك ، تقنية داخلية جديدة لدوران الراس
سلبيات
بشكل عام عمر المنتجات من فيليبس قصيرة جدا
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Epilator Series 8000 BRE700/01 آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل
تاريخ الاستخدام 2023-12-03
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Epilator Series 8000 BRE700/01 آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل
تاريخ الاستخدام 2023-12-03
زينب
07/10/2025
United Arab Emirates
لا انصح بها
لا انصح بها على الإطلاق للأسف هي تشذب الشهر ما تشيله من جذوره للأسف خيبت آمالي ف منتجات فيليبس اللي اول مرة استخدمها الملاقيط مش بتشيل الشعر من جذوره للأسف بتقطعة وبتتسبب في نمو الشعر تحت الجلد انا ندمانة الصراحة
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Epilator Series 8000 BRE700/01 آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل
تاريخ الاستخدام 2025-09-07
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Epilator Series 8000 BRE700/01 آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل
تاريخ الاستخدام 2025-09-07
مقارنة بجهاز Satinelle Advanced و جهاز Satinelle Prestige من Philips
اختبار موقع مركزي في ألمانيا N=153، 2019