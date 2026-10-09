تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.
ضمان لمدة عامين
إزالة الشعر للمرأة
جميع السلاسل
Epilator Series 8000 آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل
تم إيقافه
الدعم
BRE720/01
الانتقال إلى المتجر
تسجيل منتجك
سجل خلال 90 يومًا من تاريخ الشراء واحصل على ضمان ممتد (قد تنطبق الشروط).
إعلان التوافق الخاص للمملكة المتحدة - English (US)
دليل المستخدم
تحقق من شروط الضمان الخاص بك وابدأ عملية تبديل أو إصلاح منتج
الضمان
سياسات ضمان منتجاتنا
الاتصال بشركة Philips
تسرّنا مساعدتك