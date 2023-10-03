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تم إيقافه

Epilator Series 8000آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

BRE720/01

3.3

| (3) الآراء

فعالة في إزالة الشعر. لطيفة على البشرة

آلة إزالة الشعر من Philips السلسلة 8000: أجهزة إزالة شعر الأولى في العالم مزودة بملاقط من السيراميك لإزالة الشعر بشكل أكثر راحة. تلتقط حتى أقصر الشعيرات مع تقنية Double Action للتمتع بنعومة فائقة لأسابيع.

عرض جميع المزايا

بشرة ناعمة لغاية 4 أسابيع

فعالة في إزالة الشعر. لطيفة على البشرة

  • للساقَين والجسم

  • استخدام لاسلكي

  • + 8 ملحقات

بشرة ناعمة لأسابيع مع تقنية Double Action

بشرة ناعمة لأسابيع مع تقنية Double Action

تعمل تقنية Double Action على مزامنة عمل ملاقط السيراميك الطويلة في حركة مستمرة لإلتقاط الشعر وإزالة الشعر القصير بحجم 0,5 مم. ويزيل رأس آلة إزالة الشعر الواسع مع ملاقط أطول بنسبة 50% المزيد من الشعر دفعة واحدة*. استعدي لأسابيع سلسة وخالية من المتاعب.

أسرع آلة لإزالة الشعر

أسرع آلة لإزالة الشعر

تدور ملاقطنا بشكل أسرع في الدقيقة من جهاز Braun Silk-pil 9.

32 ملقطًا من السيراميك غير مسبب للحساسية لعلاج لطيف

32 ملقطًا من السيراميك غير مسبب للحساسية لعلاج لطيف

32 ملقطًا من السيراميك مصنوعون من مادة غير مسببة للحساسية لعلاج مريح. تنزلق الملاقط بسهولة على بشرتك مع احتكاك أقل وملامسة إضافية للبشرة*. شعور رائع على البشرة، بحسب 91% من النساء.

المواصفات التقنية

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المراجعات

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تُعد آراء العملاء على شكل تقييمات للمنتجات وتقييمات بالنجوم مفيدة لجميع العملاء. فهي تتيح لك معرفة المزيد عن المنتج وتساعدك على اتخاذ قرار الشراء. يمكن لأي عميل اشترى منتجًا عبر الإنترنت أو من المتجر تقديم مراجعة

3.3

من 5

3

الآراء

3
2

03/10/2023

Saudi Arabia

Saudi Arabia

Epilator Series 8000

ممتازة جدا كنت متردد بسبب السعر ولكن بعد الاستخدام كانت ممتازة

سلبيات

ا

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Epilator Series 8000 BRE740/11 آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

تاريخ الاستخدام 2022-09-03

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Epilator Series 8000 BRE740/11 آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

تاريخ الاستخدام 2022-09-03

03/01/2025

United Arab Emirates

United Arab Emirates

ميزات الجهاز

اشتريت هذا الجهاز منذ شهر و سعيدة لشرائه و اتمنى ان يكون عمر المنتج طويل بعكس الأجهزة السابقة ذات العمر القصير جدا

الحسنات

بدون سلك ، تقنية داخلية جديدة لدوران الراس

سلبيات

بشكل عام عمر المنتجات من فيليبس قصيرة جدا

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Epilator Series 8000 BRE700/01 آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

تاريخ الاستخدام 2023-12-03

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Epilator Series 8000 BRE700/01 آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

تاريخ الاستخدام 2023-12-03

07/10/2025

United Arab Emirates

United Arab Emirates

لا انصح بها

لا انصح بها على الإطلاق للأسف هي تشذب الشهر ما تشيله من جذوره للأسف خيبت آمالي ف منتجات فيليبس اللي اول مرة استخدمها الملاقيط مش بتشيل الشعر من جذوره للأسف بتقطعة وبتتسبب في نمو الشعر تحت الجلد انا ندمانة الصراحة

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Epilator Series 8000 BRE700/01 آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

تاريخ الاستخدام 2025-09-07

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Epilator Series 8000 BRE700/01 آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

تاريخ الاستخدام 2025-09-07

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  1. مقارنة بجهاز Satinelle Advanced و جهاز Satinelle Prestige من Philips

  2. اختبار موقع مركزي في ألمانيا N=153، ‏2019