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Lumea IPL 9000 Series

جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL مع SenseIQ

BRI958/60
التصنيف الإجمالي / 5
  • سهولة العمل من دون أسلاك، علاج مخصص مع SensiQ سهولة العمل من دون أسلاك، علاج مخصص مع SensiQ سهولة العمل من دون أسلاك، علاج مخصص مع SensiQ
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    Lumea IPL 9000 Series جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL مع SenseIQ

    BRI958/60
    التصنيف الإجمالي / 5

    سهولة العمل من دون أسلاك، علاج مخصص مع SensiQ

    استمتعي بجلسة علاج مخصصة خالية من المتاعب مع الإصدار اللاسلكي من أسرع جهاز Lumea IPL. تقنية SenseiQ مع الملحقات الذكية والتوجيه في تطبيق Lumea IPL لمنحك بشرة ناعمة تدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    Lumea IPL 9000 Series جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL مع SenseIQ

    سهولة العمل من دون أسلاك، علاج مخصص مع SensiQ

    استمتعي بجلسة علاج مخصصة خالية من المتاعب مع الإصدار اللاسلكي من أسرع جهاز Lumea IPL. تقنية SenseiQ مع الملحقات الذكية والتوجيه في تطبيق Lumea IPL لمنحك بشرة ناعمة تدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    سهولة العمل من دون أسلاك، علاج مخصص مع SensiQ

    استمتعي بجلسة علاج مخصصة خالية من المتاعب مع الإصدار اللاسلكي من أسرع جهاز Lumea IPL. تقنية SenseiQ مع الملحقات الذكية والتوجيه في تطبيق Lumea IPL لمنحك بشرة ناعمة تدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    Lumea IPL 9000 Series جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL مع SenseIQ

    سهولة العمل من دون أسلاك، علاج مخصص مع SensiQ

    استمتعي بجلسة علاج مخصصة خالية من المتاعب مع الإصدار اللاسلكي من أسرع جهاز Lumea IPL. تقنية SenseiQ مع الملحقات الذكية والتوجيه في تطبيق Lumea IPL لمنحك بشرة ناعمة تدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

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      استمتعي ببشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة 12 شهرًا*

      • مستشعر SmartSkin
      • 4 ملحقات ذكية: للجسم والوجه والبيكيني وتحت الإبطين
      • تطبيق Lumea IPL
      • استخدام سلكي ولاسلكي
      حل كامل للوجه والجسم مع 4 ملحقات ذكية

      حل كامل للوجه والجسم مع 4 ملحقات ذكية

      تتناسب الملحقات المصممة خصيصًا بشكل مثالي مع منحنيات جسمك وتشغل البرامج الأكثر فعالية لكل منطقة من الجسم عند توصيلها. الوجه: تصميم مسطح ونافذة صغيرة مع مرشح للأشعة فوق البنفسجية. الجسم: تصميم منحني إلى الداخل مع نافذة كبيرة. منطقة البيكيني والإبط: تصميم منحني للخارج للمناطق التي يصعب الوصول إليها.

      حسّني روتينك بفضل تطبيق Lumea IPL من Philips

      حسّني روتينك بفضل تطبيق Lumea IPL من Philips

      يساعدك تطبيق التوجيه المجاني الذي نقدّمه بوضع جدول لجلسات العلاج والالتزام به، ثم يوجّهك في كل جلسة خطوة بخطوة. تم تنزيله من قِبل أكثر من 2,1 مليون مستخدم.

      تم تطوير المنتج بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية ليكون فعالاً وسهل الاستخدام

      تم تطوير المنتج بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية ليكون فعالاً وسهل الاستخدام

      طورت شركة Philips الرائدة في مجال التكنولوجيا الصحية جهاز Lumea بتقنية IPL بالتشاور مع أطباء الأمراض الجلدية، من أجل ضمان استخدام سهل وفعال في أمان منزلك. ويوفّر لك جهاز Lumea بتقنية IPL المستمد من التكنولوجيا المستخدمة في الصالونات الاحترافية علاجًا لطيفًا، حتى في المناطق الحساسة.

      علاج لمرتَين في الشهر فقط لنتائج سريعة

      علاج لمرتَين في الشهر فقط لنتائج سريعة

      كل أسبوعين للبدء - يشكل ذلك نصف عدد العلاجات مقارنةً بالعلامات التجارية الأخرى. تليها علاجات المتابعة مرة واحدة في الشهر. وانتهينا. يستغرق علاج كلا الساقين 8.5 دقائق.

      لطيفة ومريحة مع تقنية SenseIQ

      لطيفة ومريحة مع تقنية SenseIQ

      يتميز جهاز Lumea 9000 Series بخمسة إعدادات إضاءة قابلة للتعديل بسهولة. يقرأ مستشعر SmartSkin لون بشرتك ويساعدك في العثور على الإعداد الأكثر راحة لك. ملحقات ذكية تتكيف مع العلاج لكل منطقة من الجسم.

      جهاز Lumea الوحيد الذي يتيح الاستخدام اللاسلكي

      جهاز Lumea الوحيد الذي يتيح الاستخدام اللاسلكي

      لمزيد من الراحة، يتفرّد طراز Lumea 9000 Series من أجهزة IPL بالوظائف اللاسلكية، مما يتيح لك الوصول إلى أي منطقة في الجسم بدقة وسهولة أكبر واستخدامه في أي مكان.

      مناسب لمعظم ألوان البشرة والشعر

      مناسب لمعظم ألوان البشرة والشعر

      تحتاج IPL إلى تباين بين لون الشعر ولون البشرة، بالتالي، فهي فعالة على الشعر الأشقر الداكن والبني والأسود وعلى البشرة التي يتراوح لونها من الفاتح إلى البني الداكن (I-V).

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية. الملحقات

        ملحق لعلاج الجسم
        • الشكل: متقوّس إلى الخارج
        • حجم النافذة: 4,1 سم2
        • علاج مخصص للجسم: الساقان والذراعان والمعدة
        ملحق لعلاج الوجه
        • الشكل: مسطّح
        • حجم النافذة: 2 سم2، فلتر إضافي
        • علاج مخصص للوجه: الشفة العلوية والذقن وخط الفك
        ملحق لعلاج منطقة البيكيني
        • الشكل: متقوّس إلى الداخل
        • حجم النافذة: 3 سم2، فلتر إضافي
        • علاج مخصص لمنطقة البيكيني
        ملحق لعلاج منطقة الإبطَين
        • الشكل: متقوّس إلى الداخل
        • حجم النافذة: 3 سم2
        • علاج مخصص لتحت الإبطين

      • إعدادات قابلة للضبط والأمان

        فلتر مضمّن للأشعة فوق البنفسجية
        لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية
        5 إعدادات لطاقة الضوء
        مع إمكانية التعديل وفقًا لنوع البشرة
        نظام أمان مضمّن
        تجنب الوميض غير المقصود
        مستشعر SmartSkin
        The right setting on demand

      • وضع الاستخدام

        وضع التمرير والوميض
        للاستخدام السريع
        استخدام سلكي / لاسلكي
        استخدام سلكي ولاسلكي
        وضع الضغط والوميض
        لعلاج المناطق الصغيرة

      • المواصفات الفنية

        فولتية
        100 إلى 240  فولت
        نوع البطارية
        البطارية القابلة للشحن
        مصباح عالي الأداء
        تصميم يدوم طويلاً، 450000 ومضة، ما يعادل 39 سنة من عمر المصباح**

      • الخدمة

        الضمان
        ضمان عالمي لمدة سنتَين وسنة إضافية عند تسجيل المنتج في غضون 90 يومًا

      • العناصر المضمنة

        تعليمات الاستخدام
        دليل المستخدم
        التخزين
        حقيبة صغيرة فاخرة
        المحوّل
        19,5 فولت / 4000 مللي أمبير

      • وقت الاستخدام

        الإبطَين
        2,5 دقائق
        خط البيكيني
        دقيقتان
        مناطق الوجه
        1,5 دقائق
        المنطقة السفلية من الساقَين
        8,5 دقائق

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز Series 9000 لإزالة الشعر بتقنية IPL
      • ملحق ذكي لمنطقة البيكيني
      • ملحق ذكي لمنطقة الإبطَين
      • تطبيق Lumea IPL
      • حقيبة صغيرة فاخرة

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          • متوسط انخفاض نمو الشعر بعد 12 جلسة علاج: 86% على الجزء السفلي من الساقَين، 70% على منطقة البيكيني، 67% على منطقة الإبطَين
          • * عند اتباع جدول جلسات العلاج. محتسبة للاستخدام على الجزء السفلي من الساقَين ومنطقة البيكيني وتحت الإبطَين والوجه. لا يتجاوز عمر المصباح ضمان Philips العالمي لمدة سنتَين.
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