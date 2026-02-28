ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
BT3900B/00
موسيقى متواصلة
موسيقى متواصلة. يستمر مكبر الصوت المحمول واللاسلكي Everplay بتشغيل الصوت بدون توقف بفضل اتصال Bluetooth القوي وخيارات الشحن السهلة. يتميّز الكبل بتصميم رائع ومتانة فائقة نظرًا إلى أنه مصنوع من قماش مخصص
4 واط، 8 ساعات
نطاق Bluetooth طويل المدى
مقاوم للمياه، مقاوم للغبار
شريط USB
يمنحك مكبر الصوت EverPlay صوتًا قويًا من شكل صغير، وذلك بفضل منطقة كبيرة مشعة للجهير، فيوفر تعزيز جهير وتمديدًا إضافيين.
تتيح لك وظيفة منع الاقتطاع تشغيل الموسيقى بصوت أعلى مع المحافظة على مستوى جودة عالية، حتى عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا. وهي تقبل بنطاق من إشارات الإدخال يتراوح بين 300 مللي فولت و1000 مللي فولت، كما تحمي مكبرات الصوت من الضرر المتأتي عن التشويش. تقوم هذه الوظيفة المضمّنة برصد الإشارات الموسيقية عندما تمرّ عبر مضخم الصوت والمحافظة على الذروات داخل نطاق المضخم، مما يؤدي إلى منع تشويه الصوت الناجم عن الاقتطاع من دون التأثير على جهارة الصوت. تنخفض قدرة مكبر الصوت المحمول على إنتاج ذروات موسيقية مع انخفاض مستوى طاقة البطارية، غير أن ميزة منع الاقتطاع تقلّل من الذروات الناجمة عن مستوى البطارية المنخفض، للحفاظ على موسيقى خالية من التشويش.
تحرّك بحرية أكبر مع هاتفك الذكي، من دون القلق حيال التوقف عن سماع الموسيقى. يقدّم مكبر الصوت EverPlay اتصال Bluetooth ثابتًا للغاية وطويل المدى لغاية 30 مترًا أو 100 قدم، وأسرع بثلاث مرات من معايير الصناعة. تكون مكبرات الصوت مجهزة بهوائي حساسية وفلتر للتردد اللاسلكي لتقليل التداخل من الخلفية.
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