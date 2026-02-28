ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
BT55W/00
صوت كبير بتصميم صغير بحجم اليد
استمتع بتشغيل الموسيقى لاسلكيًا بواسطة مكبر صوت صغير ويسهل حمله. وتساعدك الألوان العصرية في اختيار لون يناسب أسلوبك، أما البطارية المضمّنة والقابلة لإعادة الشحن فتسمح بتشغيل الموسيقى بشكل متواصل أينما كنت.
Bluetooth®
بطارية قابلة لإعادة الشحن
2 واط
تتيح لك وظيفة منع الاقتطاع تشغيل الموسيقى بصوت أعلى مع المحافظة على مستوى جودة عالية، حتى عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا. وهي تقبل بنطاق من إشارات الإدخال يتراوح بين 300 مللي فولت و1000 مللي فولت، كما تحمي مكبرات الصوت من الضرر المتأتي عن التشويش. تقوم هذه الوظيفة المضمّنة برصد الإشارات الموسيقية عندما تمرّ عبر مضخم الصوت والمحافظة على الذروات داخل نطاق المضخم، مما يؤدي إلى منع تشويه الصوت الناجم عن الاقتطاع من دون التأثير على جهارة الصوت. تنخفض قدرة مكبر الصوت المحمول على إنتاج ذروات موسيقية مع انخفاض مستوى طاقة البطارية، غير أن ميزة منع الاقتطاع تقلّل من الذروات الناجمة عن مستوى البطارية المنخفض، للحفاظ على موسيقى خالية من التشويش.
قم بتشغيل الموسيقى بصوت عالٍ - في أي وقت وأي مكان. تسمح لك البطارية المضمنة القابلة لإعادة الشحن بالاستمتاع بالموسيقى الخاصة بك من دون فوضى أسلاك الطاقة والبحث غير الملائم عن مأخذ طاقة. استمتع بموسيقى رائعة مع حرية التنقل الآن.
يُعتبر Bluetooth تقنية اتصالات لاسلكية تتميز بالمتانة وتوفر استهلاك الطاقة في الوقت نفسه. تسمح هذه التقنية بإنشاء اتصال لاسلكي بجهاز iPod/iPhone/iPad أو أجهزة أخرى مزوّدة بتقنية Bluetooth، مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو حتى أجهزة الكمبيوتر المحمول. وبالتالي، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضّلة لديك أو الصوت من الفيديو أو الألعاب لاسلكيًا عبر مكبر الصوت هذا بكل سهولة.
المراجعات