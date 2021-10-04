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  • Standard Product Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
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  • Front Product Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6823/61
  • Product Detail Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6823/61
  • Emotional Benefit Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6823/61
  • Packaging photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Front Product Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6823/61
  • Product Detail Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6823/61
  • Emotional Benefit Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6823/61
  • Packaging photograph Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner

تم إيقافه

SpeedPro Maxمكنسة كهربائية مع عصا

FC6823/61

3.3

| (3) الآراء

أسرع تجربة تنظيف لاسلكي على الإطلاق*

تتميّز SpeedPro Max الثورية بفوهة شفط من 360 درجة لالتقاط الأوساخ مع كل تمريرة، إلى الأمام وإلى الوراء، وحتى على طول الجدران والأثاث. يمكنك تنظيف مساحات إضافية بوقت أقل على الأرضيات الصلبة كما على السجاد.

عرض جميع المزايا

مع فوهة الشفط من 360 درجة

أسرع تجربة تنظيف لاسلكي على الإطلاق*

  • فوهة شفط بـ360 درجة

  • 25,2 فولت، وقت تشغيل يصل إلى 65 دقيقة

  • 2 في 1: مكنسة وأداة محمولة باليد

  • فوهة TurboPet

فوهة الشفط من 360 درجة لالتقاط الغبار والأوساخ من كل الجوانب

فوهة الشفط من 360 درجة لالتقاط الغبار والأوساخ من كل الجوانب

فوهة الشفط من 360 درجة لالتقاط الغبار والأوساخ مع كل تمريرة، حتى عند الرجوع إلى الخلف وعلى الزوايا، للاستفادة من كل تمريرة.

محرك PowerBlade لتوفير تدفق هواء عالٍ (أكبر من 1000 لتر/الدقيقة)

محرك PowerBlade لتوفير تدفق هواء عالٍ (أكبر من 1000 لتر/الدقيقة)

PowerBlade عبارة عن محرك رقمي تم تصميمه للحصول على دفق هواء مرتفع لا مثيل له (> 1000 لتر/الدقيقة) من شأنه إنتاج قوة شفط من 360 درجة في الفوهة. سجّل منتجك على Philips.com ضمن 3 أشهر من تاريخ الشراء للحصول على ضمان على المحرك لمدة 5 سنوات مجانًا!

PowerCyclone 8 - التقنية الأقوى التي نقدّمها للمكانس بدون كيس

PowerCyclone 8 - التقنية الأقوى التي نقدّمها للمكانس بدون كيس

تقنية PowerCyclone 8 - التقنية الأقوى التي نقدّمها للمكانس الكهربائية بدون كيس، أصبح الآن متوفرة في عصا بدون أسلاك للحفاظ على قوة شفط أقوى لمدة أطول.

المواصفات التقنية

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المراجعات

تتم إدارة هذه المراجعات من قِبل Bazaarvoice وهي تتوافق مع سياسة مصادقة الأصالة من Bazaarvoice، المدعومة بتقنية مكافحة الاحتيال والتحليل البشري. يمكن العثور على المزيد من التفاصيل على
تُعد آراء العملاء على شكل تقييمات للمنتجات وتقييمات بالنجوم مفيدة لجميع العملاء. فهي تتيح لك معرفة المزيد عن المنتج وتساعدك على اتخاذ قرار الشراء. يمكن لأي عميل اشترى منتجًا عبر الإنترنت أو من المتجر تقديم مراجعة

3.3

من 5

3

الآراء

4
1

04/10/2021

Saudi Arabia

Saudi Arabia

سهولة في الاستخدام واضاءة الليد رائعة

اعجبتني اضاء الليد رائعة تسهل عملية التنظيف ورؤية الاوساخ

الحسنات

سهلة الاستخدام ومريحة جداااا

سلبيات

ثقيلة الوزن

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج SpeedPro Max FC6823/61 مكنسة كهربائية مع عصا

تاريخ الاستخدام 2021-09-04

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج SpeedPro Max FC6823/61 مكنسة كهربائية مع عصا

تاريخ الاستخدام 2021-09-04

04/06/2020

Saudi Arabia

Saudi Arabia

المنتج ممتاز لكن خربت معي في اقل من سنة!

كم يظهر في الصورة الجهاز في وضع التشغيل لكن إضاءة اللد و الفرشة لاتعمل !

الحسنات

سريعة خفيفة

سلبيات

لمبات اللد و الفرشة لم تعمل بعد عدة أشهر من الاستخدام !

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج SpeedPro Max FC6823/61 مكنسة كهربائية مع عصا

تاريخ الاستخدام 2019-12-04

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج SpeedPro Max FC6823/61 مكنسة كهربائية مع عصا

تاريخ الاستخدام 2019-12-04

02/07/2024

Saudi Arabia

Saudi Arabia

المنتج جيد لكن الصيانة سيئة

خربت بطارية الشحن ولا يوجد بديل عند الوكيل فاضطريت ارمي المكنسة مع انه شاريها ب 1750 ريال وعند الشراء تم تسجيل المنتج في موقع فيلبس لزيادة مدة الضمان ولكن الشركة تهربت من الضمان ب

الحسنات

المكنسة جيدة

سلبيات

الصيانة سيئة

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج SpeedPro Max FC6823/61 مكنسة كهربائية مع عصا

تاريخ الاستخدام 2022-07-02

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج SpeedPro Max FC6823/61 مكنسة كهربائية مع عصا

تاريخ الاستخدام 2022-07-02

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
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  1. تم اختبارها مقارنة بالمكانس الكهربائية اللاسلكية مع عصا العشر الأكثر مبيعًا والتي يتخطى سعرها 300 يورو في ألمانيا 2017، باستخدام اختبار تنظيف الأوساخ الخشنة على الأرضيات الصلبة المطوّر من قِبل Philips، وبالاستناد إلى معيار IEC60312-1. يناير 2018.