إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
|نوع البطارية
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|فولتية البطارية
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|وقت الشحن
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|وقت التشغيل
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|وقت التشغيل (في وضع السرعة القصوى)
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|مستوى قوة الصوت
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|انسياب الهواء (الحد الأقصى)
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|اللون
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|سعة كيس الغبار
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|مرشح المحرك
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|الملحقات المضمّنة
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|فوهة إضافية
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|فوهة عادية
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|التّعبئة
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|دليل المستخدم
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|وزن المنتج
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